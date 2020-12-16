Вбивство Кирила Тлявова: суд залишив під вартою екс-поліцейського

Іван Приходько буде перебувати під вартою до 16 лютого 2021 року.

Суд продовжив запобіжний захід колишньому поліцейському, обвинуваченому у вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова. Він буде перебувати під вартою до 16 лютого 2021 року.

Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в Facebook.

За її словами, минулого тижня обвинуваченого госпіталізували і діагностували зараження коронавірусом.

Напередодні судового засідання він відмовився від лікування без присутності адвоката, а вранці понеділка обвинувачений відмовився від огляду і перешкоджав доступу в палату.

У понеділок, 14 грудня, колишнього поліцейського конвоєм доставили на засідання суду. При цьому під час конвоювання він опирався і відмовлявся добровільно переміщатися.

Засідання відклали для з'ясування стану здоров'я обвинуваченого. Лікар, який його оглянув, констатував кілька підвищену температуру і тиск.

«Після цього при спробі завести обвинуваченого в зал суду служба судової охорони не допустила його нібито через його діагнозу», – повідомила Венедиктова.

Суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора про проведення обвинуваченому примусового повторного тесту на Covid-19.

10 грудня стало відомо, що підозрюваний Іван Приходько захворів на коронавірус. Його госпіталізували до Переяславської центральної районної лікарні. З огляду на стабільно нормальні показники температури тіла та сатурації, було прийнято рішення доставити підозрюваного на судове засідання 14 грудня. Поліцейські, одягнувши медичні захисні костюми та засоби індивідуального захисту, доставили підсудного до приміщення суду. Фігурант також був вдягнутий у необхідні засоби захисту для повного виключення можливого розповсюдження інфекції.

Крім того, під час судового розгляду погіршився стан здоров'я законного представника неповнолітнього обвинуваченого. Суд вирішив відкласти засідання, однак не на 15 грудня, як клопотав прокурор, а на останній день дії запобіжного заходу - 16 грудня.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.

1 січня 2020 року, одному з підозрюваних у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова – неповнолітньому сину Володимира Петровця – суд пом’якшив запобіжний захід з нічого домашнього арешту на особисте зобов’язання. Інших трьох підозрюваних у вбивстві залишили під вартою.