Аналітики оцінили, чи знизиться ефективність ЗСУ перед весняним контрнаступом

Українські сили можуть готувати умови для потенційно більшої контрнаступної операції цієї весни

Російський наступ із Білорусі залишається малоймовірним

Українські сили продовжують контрнаступ, попри заяву про підготовку до великої операції навесні. Аналітики ISW не бачать жодних ознак, що ЗСУ мають намір зупинити контрнаступні операції цієї зими на користь проведення великого контрнаступу навесні. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

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«Натомість українські сили можуть готувати умови для потенційно більшої контрнаступної операції цієї весни», – пишуть аналітики.

Зазначається, що прогноз міністра оборони Олексія Резнікова щодо високих темпів російських операцій навесні частково підтверджує оцінку ISW про те, що російські сили, ймовірно, готуються до наміченої вирішальної військової операції у 2023 році.

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Крім того, російський наступ із Білорусі залишається малоймовірним.

Раніше аналітики ISW розповіли про сутичку Пригожина та Міноборони РФ.

До слова, триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.