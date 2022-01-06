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    Новорічне звернення президента. Зеленський показав, що залишилось поза кадром (відео)

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    Гості сміялися та говорили тости, президент також жартував - Новорічне звернення президента. Зеленський показав, що залишилось поза кадром (відео)
    Гості сміялися та говорили тости, президент також жартував
    фото: скріншот із відео

    Президент оприлюднив ролик із гостями та своїми жартами

    Президент України Володимир Зеленський показав, як відбувалися зйомки новорічного привітання-2022. Відповідним відео він поділився на сторінці у Instagram.

    У ролику, зокрема, показано, як поводили себе гості за столом. Вони сміялися та говорили тости. Президент також жартував.

    «Дуже вдячні, що ви всі тут присутні, велика честь для нас. А ви знаєте, як буде потім це виглядати все? Буде текст, будете ви, будете ви різні. Це буде для вас сюрприз», – сказав Зеленський.

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    Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

    У відео також наведено основні статистичні показники за минулий рік.

    «Я дуже не хотів говорити мовою статистики. Але, ви знаєте, мій батько, він математик. І якщо він не почує у зверненні президента України конкретики, а саме цифр та відсотків, то конкретику про себе почую я», – пожартував президент.

    У кінці Зеленський додав, що наступний рік точно буде кращим.

    Раніше український інженер-оптик, доктор фізико-математичних наук, професор із Чернівців Олег Ангельський, якого запросили на знімання новорічного привітання Володимира Зеленського, розповів про те, як все відбувалося.

    Нагадаємо, у новорічну ніч 31 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із новорічним привітанням. У відеоролику, який транслювали українські телеканали, президент виголошував свою новорічну промову в компанії українських спортсменів, військовослужбовців, культурних діячів тощо. Була присутня на урочистому заході і Наталія Борисовська, яка сиділа за святковим столом ліворуч від глави держави.

    Президент Володимир Зеленський у новорічному привітанні згадав перемоги українців за минулий рік та похизувався здобутками, зокрема, тим, як налякав олігархів.

    Повне відео-привітання Зеленського дивіться тут.

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    Теги: Володимир Зеленський Facebook президент Офіс президента
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    Новорічне звернення президента. Зеленський показав, що залишилось поза кадром (відео)