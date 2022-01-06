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    Путінські канали рекламують «95 Квартал». Український політолог пояснив, що це означає

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    Реклама гастролей &laquo;95 кварталу&raquo;, яку показує у ЄС російський &laquo;Первый канал&raquo; - Путінські канали рекламують «95 Квартал». Український політолог пояснив, що це означає
    Реклама гастролей «95 кварталу», яку показує у ЄС російський «Первый канал»

    Реклама «95 кварталу» на російському телеканалі свідчить про тісну співпрацю Зеленського і його оточення з РФ – Магда

    Реклама гастролей «95 кварталу» на російському державному телебаченні свідчить про активну співпрацю президента Володимира Зеленського і його оточення з Росією.

    Про це заявив політолог, директор Інститут світової політики Євген Магда.

    «На фото – реклама гастролей «95 кварталу», яку показує у ЄС російський «Первый канал». Звісно, нам скажуть «это другое», проте це саме ТЕ: президент Зеленський та його друзі активно співпрацюють з Росією», – заявив політолог, прикріпивши фото реклами «95 кварталу» в ефірі «Первого канала».

    «У такий спосіб Володимир Олександрович налаштовує Владіміра Владіміровича на діалог», – висловив припущення Магда.

    Нагадаємо, влітку 2021 року нардеп Вікторія Сюмар повідомила, що на державному російському телеканалі вийшла реклама концертів студії «Квартал 95» у Німеччині.

    Також із квітня 2021 на російському телеканалі СТС транслюється серіал «Папік», що також належить студії «Квартал 95».

    Теги: ЄС Росія Володимир Зеленський Квартал 95
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    Путінські канали рекламують «95 Квартал». Український політолог пояснив, що це означає