Реклама «95 кварталу» на російському телеканалі свідчить про тісну співпрацю Зеленського і його оточення з РФ – Магда

Реклама гастролей «95 кварталу» на російському державному телебаченні свідчить про активну співпрацю президента Володимира Зеленського і його оточення з Росією.

Про це заявив політолог, директор Інститут світової політики Євген Магда.

«На фото – реклама гастролей «95 кварталу», яку показує у ЄС російський «Первый канал». Звісно, нам скажуть «это другое», проте це саме ТЕ: президент Зеленський та його друзі активно співпрацюють з Росією», – заявив політолог, прикріпивши фото реклами «95 кварталу» в ефірі «Первого канала».

«У такий спосіб Володимир Олександрович налаштовує Владіміра Владіміровича на діалог», – висловив припущення Магда.

Нагадаємо, влітку 2021 року нардеп Вікторія Сюмар повідомила, що на державному російському телеканалі вийшла реклама концертів студії «Квартал 95» у Німеччині.

Також із квітня 2021 на російському телеканалі СТС транслюється серіал «Папік», що також належить студії «Квартал 95».