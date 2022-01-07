  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ірина Геращенко
рус
    Думки вголос

    Часи Януковича повертаюся. Банкова зачищає медіапростір

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський хоче підняти власний рейтинг, за рахунок переслідування Порошенка - Часи Януковича повертаюся. Банкова зачищає медіапростір
    Зеленський хоче підняти власний рейтинг, за рахунок переслідування Порошенка
    фото: glavcom.ua

    Путін хоче послабити Україну руками самої Банкової

    Арешт майна і рахунків Петра Порошенка значно ускладнює збір застави, яку Банкова визначила в нереальну суму – в 1 млрд грн.

    Зеленський маніакально вимагає арешту лідера опозиції, його повної ізоляції. Це ідея фікс.

    Влада обрала для терору і репресій час Різдвяних і новорічних свят, коли українці та наші міжнародні партнери збираються родинним колом. Коли не працює парламент. Період політичних канікул, аби зробити свої брудні справи в максимальній тиші.

    Якби місяць тому не відбулася передача акцій телеканалів Прямий і 5-й трудовим колективам, сьогодні були б заарештовані і незалежні від влади мовники. Зачистка медіапростору – друга ідея фікс Банкової.

    Маємо сигнали про посилення тиску і провокації проти всіх членів команди.

    Часи Януковича повертаюся. Але закінчиться все це беззаконня так само безславно для влади.

    Це неправомірне рішення поглиблює політичну кризу в країні і зішвтохує лобами владу і проєвропейську опозицію, поляризує суспільство.

    Очевидно, що наступними кроками Банкової будуть обшуки в Порошенка і арешти. Кремль поспішає. Йому треба послабити Україну. Зіштовхнути українців лобами. За, на жаль, очевидної слабкості Заходу, використати всі свої брудні козирі наповну.

    В цей день, коли позитивні блогери Банокової і інші штатні дурні шаленіють від радощів, мені б дуже хотілося, аби притомні люди в команді Зеленського (сподіваюся, там все ж є такі) усвідомлювали, що ця поляризація і зіштовхування лобами грає виключно на Кремль.

    Україна вже втратила свою суб’єктність. Вам поки що час від часу телефонують, аби повідомити, про що вирішили без вас. Але на зустрічі вас вже не кличуть.

    Путін хоче послабити Україну руками самої Банкової.

    Читайте також:

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко Путін арешт політика президент майно влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Богдан Петренко
    Богдан Петренко

    Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Віктор Таран
    Віктор Таран

    Політолог, голова Центру «Ейдос»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Часи Януковича повертаюся. Банкова зачищає медіапростір