Часи Януковича повертаюся. Банкова зачищає медіапростір

Путін хоче послабити Україну руками самої Банкової

Арешт майна і рахунків Петра Порошенка значно ускладнює збір застави, яку Банкова визначила в нереальну суму – в 1 млрд грн.

Зеленський маніакально вимагає арешту лідера опозиції, його повної ізоляції. Це ідея фікс.

Влада обрала для терору і репресій час Різдвяних і новорічних свят, коли українці та наші міжнародні партнери збираються родинним колом. Коли не працює парламент. Період політичних канікул, аби зробити свої брудні справи в максимальній тиші.

Якби місяць тому не відбулася передача акцій телеканалів Прямий і 5-й трудовим колективам, сьогодні були б заарештовані і незалежні від влади мовники. Зачистка медіапростору – друга ідея фікс Банкової.

Маємо сигнали про посилення тиску і провокації проти всіх членів команди.

Часи Януковича повертаюся. Але закінчиться все це беззаконня так само безславно для влади.

Це неправомірне рішення поглиблює політичну кризу в країні і зішвтохує лобами владу і проєвропейську опозицію, поляризує суспільство.

Очевидно, що наступними кроками Банкової будуть обшуки в Порошенка і арешти. Кремль поспішає. Йому треба послабити Україну. Зіштовхнути українців лобами. За, на жаль, очевидної слабкості Заходу, використати всі свої брудні козирі наповну.

В цей день, коли позитивні блогери Банокової і інші штатні дурні шаленіють від радощів, мені б дуже хотілося, аби притомні люди в команді Зеленського (сподіваюся, там все ж є такі) усвідомлювали, що ця поляризація і зіштовхування лобами грає виключно на Кремль.

Україна вже втратила свою суб’єктність. Вам поки що час від часу телефонують, аби повідомити, про що вирішили без вас. Але на зустрічі вас вже не кличуть.

Путін хоче послабити Україну руками самої Банкової.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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