Опозиціонер пояснив, чому на півночі і сході Казахстану сила протестів значно менша

«Сила протестів залежить від етнічного і вікового складу населення»

Масові протести охопили вже весь Казахстан. Ситуація дуже різниться залежно від регіонів, і варіюється від масових мітингів до введення надзвичайного стану. В інтерв'ю «Главкому» казахський опозиціонер Єрмек Наримбай розповів, чому на півночі та сходи ситуація менш напружена.

«У північних містах не такий сильний рівень протесту, як у інших регіонах, не така гаряча молодь. А якщо подивитися на етнічний склад населення у північних регіонах, то 55% там є слов’янами, причому переважно старшого віку. Адже молодь виїхала до Росії. Тобто залишилася здебільшого пасіонарна частина населення, не здатна до протесту», – пояснює опозиціонер.

Натомість західні міста, до прикладу Актобе, насамперед казахськомовні, по-друге, найбільше залежать від цін на газ. Тому саме відчутне підвищення ціни на газ спровокувало там масштабні мітинги.

«Західний Казахстан вийшов на протести через ціни на газ. Ця частина країни найбільш газифікована, ніж інші. Там автомобілі здебільшого на газі. В інших частинах країни здебільшого дизель і бензин... У нас, за статистикою проживає 19 млн людей, із них 10 млн працездатного віку. За даними пенсійного фонду, лише від 3 млн людей ідуть нарахування до пенсійного фонду. Тобто це означає, що більшість людей перебиваються тимчасовими заробітками, практично 70 є безробітними, без сталої роботи», – додає Наримбай.

Нагадаємо, що до Казахстану вже прибули десантники з Білорусі. Також Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану.

5 та 6 січня у Казахстані відбулося активне протистояння учасників протестів та військових. Загинуло 18 силовиків, затримано понад 2 тис. мітингувальників.

В мережі ширяться фото і відео з вулиць казахстанських міст. Повсюди видно сліди мародерських набігів.

Читайте також інтерв'ю: Опозиціонер Єрмек Наримбай: Казахстан не повинен припуститися помилок Турчинова