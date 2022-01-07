Посли G7 назвали пріоритетні напрямки реформ для України на 2022 рік

Для України критично важливими є боротьба з корупцією та підтримка незалежних інституцій, наголосили посли G7

Посли країн G7 назвали критично важливі для України реформи. Про це сказано у Twitter послів у п'ятницю, 7 січня.

«Які будуть пріоритети роботи Групи послів G7 у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш процвітаючу та стійку економіку. Це означає не лише прийняття ключових законодавчих актів, але й їхню успішну імплементацію та, таким чином, для всіх українців», – сказано у повідомленні.

Якими будуть пріоритети роботи Групи Послів #G7 у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш процвітаючу й стійку економіку . 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 7, 2022

Раніше посли країн Групи семи (G7) висловили розчарування відмовою призначених Верховною Радою членів комісії з обрання Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможця відбору керівника САП.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч з послами «Групи семи» (G7) та Європейського Союзу в Україні. Під час розмови з главами іноземних дипломатичних місій було підбито зовнішньополітичні підсумки року, що минає, та окреслено завдання на майбутнє.

Раніше члени «Великої сімки» попередили Росію, що будь-яка нова агресія проти України матиме високу ціну.

«На цьому зібранні великих демократичних країн я представляю весь Євросоюз. Великим питанням була ситуація на східних кордонах Європи, в Україні, де Росія нарощує війська. Це становить загрозу. Під час зустрічі ми всі були єдиними у тому, щоб встати поряд з Україною у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності», – зазначив Боррель.

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