Весняне водопілля: яка ситуація з підтопленнями в Україні

Залишаються підтопленими 624 дворогосподарства у шістьох областях України

За останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг та зменшення кількості підтоплених територій. Про це повідомляє ДСНС України.

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Залишаються підтопленими 624 дворогосподарства:

Чернігівська область – 378,

Черкаська – 120,

Дніпропетровська – 59,

Полтавська – 35,

Кіровоградська – 25,

Київська – 7.

Також підтоплені 105 будинків:

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Черкаська область – 39,

Дніпропетровська – 39,

Кіровоградська – 25,

Чернігівська – 2.

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 19,321 тис. га сільськогосподарських угідь.

Порушено транспортне сполучення до 31 населеного пункту Чернігівської області.

Всього за останню добу підрозділами ДСНС: перевезено 85 осіб (з початку робіт – 4 тис. 361), відкачано води 792 куб. м (з початку робіт – 58,983 тис. куб. ). До проведення робіт залучено 42 особи та 29 од. техніки.

Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

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Як повідомлялося, синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень у Києві.