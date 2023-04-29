Весняне водопілля: яка ситуація з підтопленнями в Україні
Залишаються підтопленими 624 дворогосподарства у шістьох областях України
За останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг та зменшення кількості підтоплених територій. Про це повідомляє ДСНС України.
Залишаються підтопленими 624 дворогосподарства:
- Чернігівська область – 378,
- Черкаська – 120,
- Дніпропетровська – 59,
- Полтавська – 35,
- Кіровоградська – 25,
- Київська – 7.
Також підтоплені 105 будинків:
- Черкаська область – 39,
- Дніпропетровська – 39,
- Кіровоградська – 25,
- Чернігівська – 2.
У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 19,321 тис. га сільськогосподарських угідь.
Порушено транспортне сполучення до 31 населеного пункту Чернігівської області.
Всього за останню добу підрозділами ДСНС: перевезено 85 осіб (з початку робіт – 4 тис. 361), відкачано води 792 куб. м (з початку робіт – 58,983 тис. куб. ). До проведення робіт залучено 42 особи та 29 од. техніки.
Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.
Як повідомлялося, синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень у Києві.
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