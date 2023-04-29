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Весняне водопілля: яка ситуація з підтопленнями в Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Весняне водопілля: яка ситуація з підтопленнями в Україні
Кількість підтоплень зменшується
фото: ДСНС

Залишаються підтопленими 624 дворогосподарства у шістьох областях України

За останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг та зменшення кількості підтоплених територій. Про це повідомляє ДСНС України.

Залишаються підтопленими 624 дворогосподарства:

  • Чернігівська область – 378,
  • Черкаська – 120,
  • Дніпропетровська – 59,
  • Полтавська – 35,
  • Кіровоградська – 25,
  • Київська – 7.

Також підтоплені 105 будинків:

  • Черкаська область – 39,
  • Дніпропетровська – 39,
  • Кіровоградська – 25,
  • Чернігівська – 2.

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 19,321 тис. га сільськогосподарських угідь.

Порушено транспортне сполучення до 31 населеного пункту Чернігівської області.

Всього за останню добу підрозділами ДСНС: перевезено 85 осіб (з початку робіт – 4 тис. 361), відкачано води 792 куб. м (з початку робіт – 58,983 тис. куб. ). До проведення робіт залучено 42 особи та 29 од. техніки.

Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Як повідомлялося, синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень у Києві.

Теги: паводок потоп Україна ДСНС річка

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