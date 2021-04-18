Вибух газу зруйнував будинок у Запорізькій області

У ДСНС з’ясували, що стався хлопок газоповітряної суміші

Вибух газу зруйнував приватний будинок у місті Пологи Запорізької області. Під час інциденту травмувався власник. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області.

За інформацією рятувальників, подія трапилася вранці 18 квітня. Як з’ясували у ДСНС, «стався хлопок газоповітряної суміші без подальшого горіння». Господаря дому – чоловіка 1958 року народження – каретою «швидкої медичної допомоги» госпіталізували до лікарні.

Рятувальники розібрали аварійні конструкції будинку. За фактом події правоохоронці ведуть розслідування.

Раніше у місті Покровськ Донецької області 15-річний підліток постраждав від вибуху невідомого предмету.

Читайте також: