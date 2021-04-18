  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Вибух газу зруйнував будинок у Запорізькій області

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники розібрали аварійні конструкції будинку - Вибух газу зруйнував будинок у Запорізькій області
    Рятувальники розібрали аварійні конструкції будинку
    Фото: ГУ ДСНС Україний у Запорізькій області

    У ДСНС з’ясували, що стався хлопок газоповітряної суміші

    Вибух газу зруйнував приватний будинок у місті Пологи Запорізької області. Під час інциденту травмувався власник. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області.

    За інформацією рятувальників, подія трапилася вранці 18 квітня. Як з’ясували у ДСНС, «стався хлопок газоповітряної суміші без подальшого горіння». Господаря дому – чоловіка 1958 року народження – каретою «швидкої медичної допомоги» госпіталізували до лікарні.

    Рятувальники розібрали аварійні конструкції будинку. За фактом події правоохоронці ведуть розслідування.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Вибух газу зруйнував будинок у Запорізькій області
    Вибух газу зруйнував будинок у Запорізькій області
    Вибух газу зруйнував будинок у Запорізькій області
    Фото: ГУ ДСНС Україний у Запорізькій області

    Раніше у місті Покровськ Донецької області 15-річний підліток постраждав від вибуху невідомого предмету.

    Читайте також:
    Теги: вибух ДСНС рятувальники розслідування будинок пологи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies