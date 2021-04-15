15-річний підліток на Донеччині постраждав від вибуху

Руйнувань внаслідок детонації невідомого предмету немає, повідомили в ДСНС

У місті Покровськ Донецької області 15-річний підліток постраждав від вибуху невідомого предмету, повідомляє пресцетр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Подія сталася 14 квітня. О 16.00 до Головного управління надійшла інформація про вибух невідомого предмету вулиці Томанова.

На місце події виїхали рятувальники, було встановлено, що під час проведення населенням спалювання листви на подвір’ї 3-х поверхового житлового будинку сталась одиночна детонація невідомого предмету. В результаті події постраждав підліток, 2006 року народження, який був госпіталізований до Центральної районної лікарні міста.

Руйнувань внаслідок детонації немає.

Обставини події з’ясовують співробітники Національної поліції.