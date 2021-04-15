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    15-річний підліток на Донеччині постраждав від вибуху

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    Рятувальники повідомили пор вибух на Донеччині - 15-річний підліток на Донеччині постраждав від вибуху
    Рятувальники повідомили пор вибух на Донеччині
    Фото: mvs.gov.ua

    Руйнувань внаслідок детонації невідомого предмету немає, повідомили в ДСНС

    У місті Покровськ Донецької області 15-річний підліток постраждав від вибуху невідомого предмету, повідомляє пресцетр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Подія сталася 14 квітня. О 16.00 до Головного управління надійшла інформація про вибух невідомого предмету вулиці Томанова.

    На місце події виїхали рятувальники, було встановлено, що під час проведення населенням спалювання листви на подвір’ї 3-х поверхового житлового будинку сталась одиночна детонація невідомого предмету. В результаті події постраждав підліток, 2006 року народження, який був госпіталізований до Центральної районної лікарні міста.

    Руйнувань внаслідок детонації немає.

    Обставини події з’ясовують співробітники Національної поліції.

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    Теги: вибух ДСНС Донеччина
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