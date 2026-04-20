Поблизу Рівного стався вибух: є постраждалі

Вісім людей отримали травми, один – у тяжкому стані, пожежу локалізовано

Близько 13:00 20 квітня на території підприємства поблизу Рівного стався вибух із подальшим займанням. Унаслідок інциденту постраждали щонайменше вісім осіб, один із них перебуває у тяжкому стані, повідомляє «Главком».

Наразі відомо, що підприємство, на якому стався вибух, не пов’язане з хімічним виробництвом. Причини інциденту встановлюються.

Після вибуху виникла пожежа, яку оперативно локалізували. На місці працюють рятувальники, медики та представники правоохоронних органів.

Також до ліквідації наслідків залучено керівництво силових відомств, яке координує дії служб. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

Правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події. Остаточні висновки щодо причин вибуху будуть зроблені після завершення всіх перевірок і слідчих дій. Наразі територія залишається під контролем екстрених служб. Обставини інциденту уточнюються.

