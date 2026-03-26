Безпілотники другу ніч поспіль атакують Ленінградську область

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Безпілотники другу ніч поспіль атакують Ленінградську область
Ймовірно, атаковано нафтопереробний завод у Кіриші, який є одним з найбільших у Росії

У ніч на 26 березня територія Ленінградської області РФ зазнала масованої атаки безпілотників. Вибухи у Виборзі та навколишніх районах лунали другу ніч поспіль. Місцеві мешканці повідомили про щонайменше 10-12 гучних звуків роботи ППО та прольотів БпЛА. Про це пише «Главком».

Ймовірною ціллю атаки стала промислова зона у місті Кіриші, де розташований великий нафтопереробний завод (КНПЗ). Російські джерела стверджують про знищення понад 20 безпілотників над регіоном та підтверджують те, що атака велася на завод.

Через загрозу з боку БпЛА у повітряному просторі Ленінградської області та Санкт-Петербурга вводилися обмеження. Аеропорт Пулково тимчасово припиняв прийом та відправлення рейсів з міркувань безпеки. 

Як відомо, у ніч на 25 березня Ленінградська область РФ опинилася під масованим ударом безпілотників.

За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, засобами ППО та радіоелектронної боротьби було знищено 33 БпЛА. Однією із цілей атаки став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа. Наразі рятувальні підрозділи ліквідують займання на території порту.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня низка регіонів Росії зазнала масованої атаки безпілотників, що призвело до серії вибухів, пожеж та паралічу авіасполучення на півдні та в центрі країни. 

Найбільш інтенсивні удари зафіксовано в Самарській області, де близько пролунало щонайменше 10 вибухів над Самарою та Сизранню. Місцеві мешканці повідомляють про дрони, що летіли на низькій висоті вздовж річки Волга. 

Також у ніч на 8 березня безпілотники атакували місто Армавір у Краснодарському краї РФ. 

Повідомляється, що під удар безпілотників потрапило ЗАТ «НП НБ ЮНК» – Накопичувальна перевалочна нафтобаза «Південна нафтова компанія».

Безпілотники другу ніч поспіль атакують Ленінградську область
Безпілотники другу ніч поспіль атакують Ленінградську область
