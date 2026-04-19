Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено порт

Після вибухів розгорілася пожежа

У ніч на 19 квітня безпілотники атакували Краснодарський край. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Під удар потрапив морський порт у місті Єйськ. Після вибухів розгорілася пожежа. У мережі росіяни жаліються, що по ним «б'ють без вихідних».

Окупанти написали, що у Єйську в районі морського порту впали уламки БпЛА та займань не зафіксовано, але відео та фото доводять інше.

фото: соціальні мережі

Як відомо, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ.

Перші вибухи пролунали близько 04:30 ранку за місцевим часом. Мешканці північної та східної частин міста повідомили про серію з 6-8 потужних вибухів, які супроводжувалися яскравими спалахами в небі.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО.

До слова, зранку 2 квітня нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфі (Республіка Башкортостан) став ціллю атаки безпілотників.

«Башнефть-УНПЗ» є ключовим активом компанії «Башнефть» (входить до складу «Роснефти»). Реорганізація заводу шляхом приєднання до материнської структури зробила його частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії. Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру (50%) та місцевої башкирської нафти (40%), а також газовий конденсат.