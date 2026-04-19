Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено порт
У ніч на 19 квітня безпілотники атакували Краснодарський край. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.
Під удар потрапив морський порт у місті Єйськ. Після вибухів розгорілася пожежа. У мережі росіяни жаліються, що по ним «б'ють без вихідних».
Окупанти написали, що у Єйську в районі морського порту впали уламки БпЛА та займань не зафіксовано, але відео та фото доводять інше.
Як відомо, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ.
Перші вибухи пролунали близько 04:30 ранку за місцевим часом. Мешканці північної та східної частин міста повідомили про серію з 6-8 потужних вибухів, які супроводжувалися яскравими спалахами в небі.
Нагадаємо, у ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО.
До слова, зранку 2 квітня нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфі (Республіка Башкортостан) став ціллю атаки безпілотників.
«Башнефть-УНПЗ» є ключовим активом компанії «Башнефть» (входить до складу «Роснефти»). Реорганізація заводу шляхом приєднання до материнської структури зробила його частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії. Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру (50%) та місцевої башкирської нафти (40%), а також газовий конденсат.
