У Криму прогриміла серія вибухів: атаковано ТЕС

Місцеві жителі описують атаку як одну з наймасштабніших за весь час

У ніч на 21 березня в окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. У Сімферополі та навколишніх районах було гучно протягом кількох годин. За повідомленнями місцевих пабліків, перші вибухи пролунали близько 23:30, пише «Главком».

Близько 00:35-00:36 пролунали нові потужні вибухи. За попередньою інформацією, один із «прильотів» міг бути в районі Таврійської ТЕС.

Після цього очевидці зафіксували спалах і зарево пожежі поблизу об’єкта. Також було чути стрілянину, ймовірно, працювали системи ППО. Місцеві жителі описують атаку як одну з наймасштабніших за весь час.

Пізніше стрілянина в районі ТЕС відновилася після короткої паузи.

До слова, у ніч на 15 березня Сили оборони України уразили радіолокаційні станції «Противник», та «Пароль», а також пускову установку ЗРК С-400 «Тріумф».