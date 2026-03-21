У Криму прогриміла серія вибухів: атаковано ТЕС

Іванна Гончар
glavcom.ua
скриншот з відео

Місцеві жителі описують атаку як одну з наймасштабніших за весь час

У ніч на 21 березня в окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. У Сімферополі та навколишніх районах було гучно протягом кількох годин. За повідомленнями місцевих пабліків, перші вибухи пролунали близько 23:30, пише «Главком».

Близько 00:35-00:36 пролунали нові потужні вибухи. За попередньою інформацією, один із «прильотів» міг бути в районі Таврійської ТЕС.

Після цього очевидці зафіксували спалах і зарево пожежі поблизу об’єкта. Також було чути стрілянину, ймовірно, працювали системи ППО. Місцеві жителі описують атаку як одну з наймасштабніших за весь час.

Пізніше стрілянина в районі ТЕС відновилася після короткої паузи.

До слова, у ніч на 15 березня Сили оборони України уразили радіолокаційні станції «Противник», та «Пароль», а також пускову установку ЗРК С-400 «Тріумф».

У Криму прогриміла серія вибухів: атаковано ТЕС
Лукашенко розповів, про що його особисто просила Меланія Трамп
Французький моряк випадково видав розташування атомного авіаносця, бігаючи на палубі
Умєров розповів подробиці роботи українських команд у країнах Близького Сходу
Франція захопила танкер РФ у Середземному морі: деталі
Прем'єр Ізраїлю назвав умову зміни режиму в Ірані

Українські банки готові до кредитування економіки
