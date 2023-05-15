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Вибух у Луганську. Стало відомо, на кого було скоєно замах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибух у Луганську. Стало відомо, на кого було скоєно замах
Ігор Корнет очолює «МВС ЛНР» з 2014 року
фото з відкритих джерел

Внаслідок вибуху у Луганську госпіталізовано «міністра внутрішніх справ ЛНР»

Внаслідок вибуху в «Барбершопі» в тичасово окупованому Луганську, попередньо, було поранено так званого міністра внутрішніх справ «ЛНР» та зрадника України Ігора Корнета. Про це передають росЗМІ.

Наразі Корнет госпіталізований.

Ігор Корнет очолює «МВС ЛНР» з 2014 року.

Офіційної інформації від окупантів поки немає.

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, вибуховий пристрій спрацював у приміщенні салону краси «Барбершоп».  

Крім того, сьогодні зранку у Луганську пролунала серія вибухів. Удар завдано в район колишнього авіаційного училища штурманів. Після удару загорілася ворожа казарма.

 

Теги: Луганськ вибух війна окупанти

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