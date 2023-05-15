Вибух у Луганську. Стало відомо, на кого було скоєно замах
Внаслідок вибуху у Луганську госпіталізовано «міністра внутрішніх справ ЛНР»
Внаслідок вибуху в «Барбершопі» в тичасово окупованому Луганську, попередньо, було поранено так званого міністра внутрішніх справ «ЛНР» та зрадника України Ігора Корнета. Про це передають росЗМІ.
Наразі Корнет госпіталізований.
Ігор Корнет очолює «МВС ЛНР» з 2014 року.
Офіційної інформації від окупантів поки немає.
Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, вибуховий пристрій спрацював у приміщенні салону краси «Барбершоп».
Крім того, сьогодні зранку у Луганську пролунала серія вибухів. Удар завдано в район колишнього авіаційного училища штурманів. Після удару загорілася ворожа казарма.
Коментарі — 0