У Луганську вдруге за день потужна «бавовна» (відео)
Довкола будівлі багато швидких, пожежників, військових та поліції
Сьогодні, 15 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунав потужний вибух. Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.
За попередньою інформацією, вибуховий пристрій спрацював у приміщенні салону краси «Барбершоп».
Очевидці, що проходили поряд із салоном, чули дуже потужний вибух. Зазначається, що вибух пролунав на вулиці Демьохіна. Перекрито дорогу від Радянської.
Як повідомляють у соцмережах, троє людей у тяжкому стані. Довкола багато швидких, пожежників, військових та поліції.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську сьогодні зранку, 15 травня, пролунала серія вибухів. Удар завдано в район колишнього авіаційного училища штурманів. Як зазначається, після удару по окупованому Луганську горить ворожа казарма.
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