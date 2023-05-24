Український F-16 стане сигналом від світу, який послаблює Росію – звернення Зеленського

Український лідер провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України повідомив, що український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме – буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Також президент звернувся безпосередньо до народу Ірану. Про це ввечері 23 березня повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до українців.

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«Провів сьогодні перше засідання Ставки після усіх важливих візитів, зустрічей і рішень – оборонних рішень, над якими ми працювали доволі довго й ось отримуємо їх у взаємодії з партнерами», заявив президент.

Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, учасники обговорили концепцію розвитку української авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків.

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«Ми робимо все, щоб скоротити час до результату, до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами», – зазначив Зеленський.

За його словами, цей глобальний крок дасть змогу розширити оборонні можливості, адже лише з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною.

«А з іншого боку, перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме – буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях, вистояв», – розповів Зеленський.

Він сказав, що українські військові вже довели, що можуть опанувати сучасну зброю настільки результативно, що цього навіть ніхто не очікував.

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Президент наголосив, що зараз Росія дедалі частіше вдається до так званих комбінованих ударів – різні типи ракет, різні типи дронів.

«Якщо взяти, до прикладу, лише одне знаряддя російського терору – іранські «Шахеди», то на сьогодні на рахунку наших воїнів майже 900 цих збитих дронів. Загалом же проти України було застосовано близько 1160 «Шахедів». Більшість – збиваємо.

І постійно шукаємо інструменти, щоб зробити кількість збиття іранських дронів повною», – зазначив він.

Зважаючи на те, що такі удари тривають постійно, президент звернувся безпосередньо до народу Ірану.

«До всіх – до суспільства, до іранських улемів, до кожної іранської родини, до тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла?

Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати. Що від цього отримуєте ви, люди в Тегерані, або в Ширазі, або Саккезі, або в будь-якому іншому місті вашої країни? На жаль, іще більшу ізоляцію від світу, іще більші проблеми», – сказав Зеленський.



Він зазначив, що Росія почала цю війну заради поневолення.

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«Це війна колонізатора проти сусідньої нації.Росія навіть краде людей – наших дітей! І, йдучи проти українців, російські окупанти знищують усі інші національні спільноти, які століттями живуть на землі України, – розповів президент України та додав: – Люди Ірану могли б жити зовсім інакше, якби вас не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія».

Президент також подякував Повітряним силам та усім захисникам неба, розвідці – за те, що захист удосконалюється швидше, ніж Росія встигає змінювати свою тактику терору.