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Український F-16 стане сигналом від світу, який послаблює Росію – звернення Зеленського

Діана Гасюк
glavcom.ua
Український F-16 стане сигналом від світу, який послаблює Росію – звернення Зеленського
президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Український лідер провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України повідомив, що український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме – буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Також президент звернувся безпосередньо до народу Ірану. Про це ввечері 23 березня повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до українців. 

«Провів сьогодні перше засідання Ставки після усіх важливих візитів, зустрічей і рішень – оборонних рішень, над якими ми працювали доволі довго й ось отримуємо їх у взаємодії з партнерами», заявив президент.

Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, учасники обговорили концепцію розвитку української авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків.

«Ми робимо все, щоб скоротити час до результату, до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами», – зазначив Зеленський.

За його словами, цей глобальний крок дасть змогу розширити оборонні можливості, адже лише з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною.

«А з іншого боку, перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме – буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях, вистояв», – розповів Зеленський.

Він сказав, що українські військові вже довели, що можуть опанувати сучасну зброю настільки результативно, що цього навіть ніхто не очікував.

Президент наголосив, що зараз Росія дедалі частіше вдається до так званих комбінованих ударів – різні типи ракет, різні типи дронів.

«Якщо взяти, до прикладу, лише одне знаряддя російського терору – іранські «Шахеди», то на сьогодні на рахунку наших воїнів майже 900 цих збитих дронів. Загалом же проти України було застосовано близько 1160 «Шахедів». Більшість – збиваємо.
І постійно шукаємо інструменти, щоб зробити кількість збиття іранських дронів повною», – зазначив він.

Зважаючи на те, що такі удари тривають постійно, президент звернувся безпосередньо до народу Ірану.

«До всіх – до суспільства, до іранських улемів, до кожної іранської родини, до тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла?
Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати. Що від цього отримуєте ви, люди в Тегерані, або в Ширазі, або Саккезі, або в будь-якому іншому місті вашої країни? На жаль, іще більшу ізоляцію від світу, іще більші проблеми», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія почала цю війну заради поневолення.

«Це війна колонізатора проти сусідньої нації.Росія навіть краде людей – наших дітей! І, йдучи проти українців, російські окупанти знищують усі інші національні спільноти, які століттями живуть на землі України, – розповів президент України та додав: – Люди Ірану могли б жити зовсім інакше, якби вас не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія».

Президент також подякував Повітряним силам та усім захисникам неба, розвідці – за те, що захист удосконалюється швидше, ніж Росія встигає змінювати свою тактику терору.

Теги: президент Володимир Зеленський військові агресія війна окупанти росія

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