Із охоронця магазину в директора школи: як мешканці Херсона співпрацювали з окупантами

Правоохоронці виявили двох колаборантів, які очолювали херсонські навчальні заклади

На Херсонщині заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності двом місцевим мешканцям, які очолили школи в загарбаному росіянами обласному центрі – один із них раніше працював охоронцем у магазині, другий був безробітним. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури двом мешканцям Херсонщини заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності», – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що до початку повномасштабного вторгнення РФ один із підозрюваних працював у магазині охоронцем, а другий не був працевлаштований. Під час окупації чоловіки прийняли пропозицію представників ворожої влади та обійняли посади «директорів» гімназії № 6 та школи № 27 Херсона.

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Зазначається, що псевдоочільники навчальних закладів вчиняли дії спрямовані на руйнування загальної державної системи освіти шляхом впровадження стандартів освіти РФ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ГУНП в Херсонській області.

До слова, рашисти проводять тотальну русифікацію в школах окупованого Маріуполя. Кожен тиждень школярів починається з гімну Росії.