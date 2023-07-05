Росіяни ввечері накрили вогнем Херсонщину: є загиблий та поранені
Окупанти били по житлових будинках в Білозерці
Сьогодні, 5 липня, російські загарбники накрили вогнем Херсонщину, внаслідок чого одна людина загинула та щонайменше шестеро дістали поранення. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
«5 липня 2023 року близько 19:00 окупанти обстріляли селище у Білозерській громаді. Внаслідок атаки травми несумісні із життям отримав чоловік. Щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення», – йдеться у повідомленні.
Пізніше голова Офісу президента Андрій Єрмак додав, що окупанти били по житлових будинках в Білозерці − наразі відомо про одного загиблого і п’ятеро постраждалих, серед яких дитина. «Травми несумісні з життям отримав 58-річний чоловік, котрий знаходився у гаражі. У самому будинку сталася пожежа. Також постраждав 10-річний хлопчик та 56-річна жінка», – написав Єрмак.
Внаслідок удару по ще одній оселі легкі поранення отримав 51-річний чоловік, а також двоє жінок, 70 та 41 року.
Олешківська окружна прокуратура розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, триває 497-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали удару п’ятьма іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Два дрони-камікадзе було знищено нашою ППО. Протягом доби противник завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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