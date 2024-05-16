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16 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Надія Карбунар
glavcom.ua
16 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
День вишиванки припадає на третій четвер травня
фото з відкритих джерел

Україна святкує День вишиванки, а світ – Міжнародний день мирного співіснування

Сьогодні, 16 травня, День вишиванки в Україні. Віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора. До Нового року залишилося 229 днів.

Що сьогодні за церковне свято

16 травня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Феодора. Феодор жив у IV столітті в Єгипті. Він народився в знатній і багатій родині, але у віці 14 років пішов з дому і приєднався до монастиря, де став учнем Пахомія Великого. Феодор дав обітницю зречення від світу і згодом був поставлений головним на будівництві Тавенніської обителі. Після смерті Пахомія Феодор залишився керувати монастирем і став очільником всіх Фіваїдських обителей. Він був першим, кого висвятили в священники у своїй обителі, тому отримав ім’я Освячений. Феодор мав дар дивотворення і помер у глибокій старості.

Який сьогодні день в Україні і світі

16 травня в Україні святкують День вишиванки. Це особливе свято, яке щороку припадає на третій четвер травня. Воно є міжнародним і покликане зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.

Історія Дня вишиванки почалася 2006 року, коли студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк запропонувала своїм одногрупникам та іншим студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку до акції долучилися кілька десятків студентів та викладачів, але згодом свято набуло всеукраїнського та міжнародного розмаху.

Сьогодні піксель – наша вишиванка
Сьогодні піксель – наша вишиванка
фото: gur.gov.ua

Також 16 травня День морської мавпи. Морська мавпа, або Artemia, – це істота, що належить до ракоподібних і зовні нагадує креветку. Попри свої мініатюрні розміри (до 5 міліметрів), морські мавпи є важливою частиною екосистеми, оскільки вони розповсюджують поживні речовини і тепло, допомагають змішувати океанічні води.

Попри свої мініатюрні розміри, морські мавпи є важливою частиною екосистеми
Попри свої мініатюрні розміри, морські мавпи є важливою частиною екосистеми
фото з відкритих джерел

А ще 16 травня – Всесвітній день обізнаності про доступність. Це важливе свято, яке щороку припадає на третій травневий четвер. Воно було започатковано американським розробником Джо Девоном 2011 року і має на меті залучення усіх фахівців у сфері інформаційних технологій до спільного пошуку рішень, які б забезпечували доступ до цифрової продукції для користувачів з обмеженими можливостями.

16 травня – День носіння фіолетового на знак миру. Його жартівливість полягає в тому, що свято націлене продемонструвати прибульцям, які дивляться на нас із космосу чи спустились на Землю, що людство – не ворог. Тому долучайтеся до святкування, одягнувши увесь фіолетовий одяг та аксесуари, які ви маєте у власному гардеробі!

Також 16 травня святкують День біографів. Це свято є вшануванням професії біографів, які присвячують своє життя дослідженню та опису життєвих шляхів видатних особистостей. Дата була обрана на честь зустрічі Семюела Джонсона, відомого лексикографа, поета та критика, з письменником Джеймсом Босуеллом 1763 року. Ця зустріч стала початком дружби, яка призвела до створення Босуеллом знаменитої біографії Джонсона.

А ще 16 травня Міжнародний день світла. Це наукове свято було започатковано ЮНЕСКО 2017 року. Дата обрана на честь першої успішної роботи лазера 1960 року фізика та інженера Теодора Маймана.

16 травня Міжнародний день поінформованості про целіакію. Подія була започаткована за підтримки The Association of European Coeliac Societies та європейської Асоціації хворих на целіакію. Целіакія – це імунозалежне захворювання, яке виникає в результаті пошкодження ворсинок тонкої кишки через вживання глютеновмісних продуктів.

Також 16 травня Міжнародний день мирного співіснування. Це свято було започатковано Генеральною Асамблеєю ООН 8 грудня 2017 року з метою постійної мобілізації зусиль міжнародного співтовариства на заохочення миру, терпимості, єднання, взаєморозуміння і солідарності людей Землі.

Що не можна робити 16 травня

  • Рекомендовано не брати до рук гострі предмети.
  • Краще не працювати в полі після полудня.
  • Не можна святкувати важливі події, наприклад, весілля.

Народні прикмети і традиції на 16 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дивилися, який сьогодні день: вже є квіти на горобині – холодів не буде;
  • дощить і жаби кумкають – скоро розпогодиться;
  • на озерах вже є латаття – до стійкого теплого літа;
  • почути грім – буде великий урожай.

Наші пращури вважали, що це сприятливий день для того, щоб посіяти жити, пшеницю, овес. В народі преподобного Феодора називали захисником зернових.

Цього дня народилися:

  • 1968 рік – український письменник Тарас Прохасько;
  • 1994 рік – український репер, засновник і фронтмен гурту Kalush Олег Псюк;
  • 1994 рік – військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни, повний кавалер ордена «За мужність», Герой України (посмертно) Іван Павлишин.
28-річний воїн Іван Павлишин загинув 20 грудня 2022 року під Бахмутом внаслідок ворожого мінометного обстрілу
28-річний воїн Іван Павлишин загинув 20 грудня 2022 року під Бахмутом внаслідок ворожого мінометного обстрілу
фото з відкритих джерел

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 травня:

  • 1648 рік – під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдає поразки польському війську Стефана Потоцького;
  • 1836 рік – Едгар Аллан По одружується зі своєю 13-річною кузиною Вірджинією Клем;
  • 1920 рік – Жанну д'Арк канонізовують римською католицькою церквою;
  • 1929 рік – у США відбувається перша церемонія вручення «Оскарів»;
  • 1954 рік – починається Кенгірське повстання, повстання ув'язнених в 3-му табірному відділенні Степового табору в селищі Кенгір (Казахстан);
  • 1966 рік – у Китаї оголошують початок «культурної революції»;
  • 1975 рік – японка Табеї Дзюнко стає першою жінкою, яка підкорила Еверест;
  • 2004 рік – українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі «Євробачення-2004», набравши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах;
  • 2008 рік – Україна стає 152-м членом Світової організації торгівлі.

Погода на 16 травня

Сьогодні, 16 травня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, можливий дрібний дощ. У Харкові ясно, опадів не очікується. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +17 вдень та +10 вночі. У Львові +16 вдень та +9 вночі. У Харкові +18 вдень та +11 вночі. В Одесі – +18 вдень та +14 вночі.

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