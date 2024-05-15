У Миколаєві пролунав вибух, військові попереджали про балістику

У Миколаївській області сирени повітряної тривоги завили близько 11:32

Сьогодні, 15 травня, у Миколаєві пролунав вибух. Перед цим вВійськові попереджали про загрозу балістики у східних та південних областях. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

«У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях», – написав міський голова.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування окупантами балістики зі сходу та півдня. Майже у половині областей України була оголошена повітряна тривога.

У Миколаївській області сирени повітряної тривоги завили близько 11:32.

Раніше повідомлялося, що 15 травня о 04:33 в Сумах прогриміли вибухи. Повітряна тривога в Сумах та області розпочалася о 04:11. За декілька годин до повітряної тривоги Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

За повідомленням Генштабу, ситуація в районах бойових дій залишається складною, втім контрольованою Силами оборони України. Ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках.