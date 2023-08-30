Вибухи у Пскові. Пропагандисти заявили про атаку НАТО

Соловйов заявив, що пуски дронів були здійснені з територіх країн Балтії

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов упевнений, що атака на військовий аеродром у російському Пскові була здійснена з території країн НАТО. Про це він сказав у своїй програмі.

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Соловйов заявив, що вірогідніше за все пуски були здійснені з територіх країн Балтії і закликав атакувати їх територію.

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Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.

Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.