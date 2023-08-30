Ракетна атака на Київ, вибухи на аеродромі у Пскові: головне за ніч

У ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ

У ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ

У ніч на 30 серпня Росія атакувала Київ ракетами. У Брянську безпілотник атакував один з найбільших заводів мікроелектроніки. У ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести». «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 30 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ракетна атака на Київ

У ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. «У результаті ракетної атаки ворога в Києві наразі загинуло дві людини. Дві - отримали поранення і госпіталізовані», – розповів мер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Брянську безпілотник атакував один з найбільших заводів мікроелектроніки

У ніч проти 30 серпня у Брянську пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа на найбільшому російському заводі із виробництва мікроелектроніки «Кремній ЕЛ». Про це повідомляють росЗМІ.

За даними російських ЗМІ, безпілотник, який впав на територію найбільшого виробника мікроелектроніки «Кремній ЕЛ» в Росії, призвів до спалаху пожежі. Вогонь охопив площу 40 квадратних метрів у 16-му корпусі заводу. Зараз на місці події працюють швидка допомога та рятувальники.

Вибухи в Одесі та на Черкащині

У ніч проти 30 серпня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакують регіон ракетами. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне». У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни випустили калібри із Чорного моря, які рухаються в напрямку Одеської області.

У ніч проти 30 серпня у Черкаській області пролунала серія вибухів. В регіоні працюють сили ППО. Про це повідомляє керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними Повітряних сил ЗСУ російські війська здійснили пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Група ракет рухалася в напрямку Черкаської області.

Пентагон зробив заяву щодо підтримки України

У Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки буде достатньо коштів для задоволення потреб України до кінця фіскального року 30 вересня. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

Починаючи з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації, США регулярно надають пакети допомоги Україні. У Пентагоні зазначили, що в них буде достатньо коштів для задоволення потреб українців до кінця фіскального року.

Атака безпілотників на аеродром Пскова

У ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.

Російські пабліки повідомляли про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.

Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.

Білий дім не виключає причетності Путіна до загибелі Пригожина

Білий дім натякнув, що Кремль може нести відповідальність за смерть ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина. Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр, пише Sky.

«Ми всі знаємо, що Кремль має довгу історію вбивства опонентів», – сказала прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, США стежать за ситуацію навколо загибелі Пригожина.

Раніше у Штатах заявляли, що версія збиття літака засновника приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина системою протиповітряної оборони є неточною.

Кулеба провів розмову з генсеком НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в телефонній розмові з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом обговорив подальші кроки на шляху України до НАТО. Про це Кулеба написав у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Кулеба, обговорення стосувалося наступних кроків, які Україна має зробити для вступу в НАТО.

«Ми обговорили адаптовану Річну національну програму та повноцінне розгортання Ради Україна-НАТО. Я також поінформував Генерального секретаря про підготовку України до першого Форуму оборонної промисловості», – зазначив Кулеба.