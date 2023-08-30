Атака безпілотків на аеродром Пскова: пошкоджено літаки Іл-76

У російському Пскові прогриміли вибухи в районі аеродрому, виникла сильна пожежа

За попередньою інформацією жертв немає

У ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено п'ять військових літаків Іл-76. Про це повідомляють росЗМІ.

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За попередньою інформацією жертв немає. Масштаб руйнувань уточнюється.

Як повідомлялося, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.

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Російські пабліки повідомляли про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

Пролунало щонайменше 5 вибухів. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.

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Нагадаємо, у російському Підмосков'ї 20 серпня, спалахнула масштабна пожежа. Загорівся склад з товарами.