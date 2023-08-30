Атака безпілотків на аеродром Пскова: пошкоджено літаки Іл-76
За попередньою інформацією жертв немає
У ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено п'ять військових літаків Іл-76. Про це повідомляють росЗМІ.
За попередньою інформацією жертв немає. Масштаб руйнувань уточнюється.
Як повідомлялося, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.
Російські пабліки повідомляли про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.
Пролунало щонайменше 5 вибухів. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.
За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.
Атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.
Нагадаємо, у російському Підмосков'ї 20 серпня, спалахнула масштабна пожежа. Загорівся склад з товарами.
Коментарі — 0