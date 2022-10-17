Вибухи у Тернополі: мер звернувся до містян

Надал: «Ворог моніторить інформаційний простір»

Під час другої хвилі масованої атаки рашистів на територію України сьогодні, 17 жовтня, у Тернополі пролунали вибухи. Мер Тернополя Сергій Надал написав, що в місті працює ППО.

Він також закликав тернополян не знімати та не публікувати фото.

«Не знімайте та не викладайте у мережу роботу ППО. Ворог моніторить інформаційний простір. Віримо в ЗСУ!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди. Вже відомо про трьох загиблих.