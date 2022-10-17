У кількох областях прогриміли вибухи (оновлено)

Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях

Під час повітряної тривоги жителі Житомирської та Чернігівської областей почули вибухи. Про це повідмоляють місцеві Telegram-канали.

Офіційної інформації поки немає. Повітряна тривога триває.

Також моніторингові групи повідомляють про проліт ракети над Десною, ймовірно, у напрямку Києва. Крім того, ракети помічено над Київським морем та над Малином на Житомирщині.

Близько 13:55 голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив вибухи в області.

«У Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди. Вже відомо про трьох загиблих.

Крім того, сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.