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На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо
Жителів області закликали зберігати спокій, бути обачними та довіряти інформації тільки з офіційних джерел
фото ілюстративне

Сьогодні на Київщині працюватимуть сапери

У Київській області сьогодні працюватимуть сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій. Місцеві жителі можуть чути звуки вибухів. Про це повідомляє міська військова адміністрація.

«На території Броварського, Бучанського та Вишгородського районів сьогодні, 17 жовтня, проводитимуться планові роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів у разі потреби. Через це в області можуть лунати звуки вибухів», – йдеться в повідомленні.

Жителів області закликали зберігати спокій, бути обачними та довіряти інформації тільки з офіційних джерел.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

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Теги: безпілотник Україна росія окупанти Київщина війна

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