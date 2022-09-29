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Від Ізюма до Куп’янська усе здали. Окупанти розповіли, як тікали з Харківщини (аудіо)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Від Ізюма до Куп’янська усе здали. Окупанти розповіли, як тікали з Харківщини (аудіо)
Загарбник розповів товаришу, що нібито окупанти «30 сіл здали» на Харківщині
фото з відкритих джерел

Відступаючи, рашисти покидали усю техніку

Головне управління розвідки оприлюднило перехоплену розмову двох окупантів, які обговорюють відступ військ від Ізюму та новини про мобілізацію. Загарбники жаліються, що кидали все: від САУ «Піон» до танків, КамАЗів та РСЗВ «Торнадо».

«Ізюм як про@бали?», – запитав один рашист в іншого.

Загарбник каже товаришу, що нібито окупанти «30 сіл здали», втікаючи від ЗСУ. Щоб не потрапити у засідку, відступили. «Там прямо до Куп’янська», – пояснив інший окупант.

Росіянин розповів, що відступаючи покидали усю техніку, включно з «Піонами», дальнобійними 152-Е, танки, Камази. «Там пі@да техніки. Там від Ізюма до Куп’янська усе здали», – жаліється рашист.

Увага! Багато ненормативної лексики

Також рашисти обговорили тему референдумів та мобілізації в Росії. «А тепер 300 тис. є@ачей хочуть призвати. Як Володя (Путін - ред.) замутив референдум в чотирьох областях.  Якщо до складу Росії увійде, то хохли, виходить, уже будуть на нашій території. Це вже буде війна. І якраз мобілізація буде, на@уй. Чуваки там усі обі@рались», – філософствують рашисти.

Як повідомлялося, окупанти потрапили в оточення при спробі відбити Куп'янськ. Також захисники звільнили Куп'янськ-Вузловий,  Синєгубов пояснив, чому це важливо.

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Теги: танки рашист окупанти рашисти мобілізація війна референдум Харківщина путін розвідка

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