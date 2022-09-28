Окупанти потрапили в оточення при спробі відбити Куп'янськ

Російські окупанти втратили близько 40 осіб – 30 убитими і ще 10 пораненими

Російські загарбники знову намагалися зайти в де окуповане місто Куп'янськ Харківської області, але потрапили в оточення. Відбити населений пункт у Збройних сил намагалися підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, ворожі підрозділи, які намагалися відбити Куп'янськ, були оточені і частково розбиті українськими військовослужбовцями.

Російські окупанти втратили близько 40 осіб – 30 убитими і ще 10 пораненими. Постраждав командир роти.

«У ході спроби відбити Куп'янськ (Харківська область), підрозділи 200 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08275, Печенга) були оточені і частково розбиті. Втрати склали: близько 30 – убитих (дві штурмові групи); 10 – поранених (у тому числі командир роти) і підбито близько сім одиниць броньованої техніки», – повідомив Цимбалюк.

Як раніше повідомлялося, 21 вересня ворог продовжував терор мирного населення Харківщини, обстрілюючи населені пункти прилеглі до лінії зіткнення та кордону з РФ. Зокрема масовано обстрілювався звільнений Куп'янськ та Куп'янський район. Є постраждалі, в тому числі діти.

Нагадаємо, про звільнення від російських окупантів міста Куп'янськ на Харківщині стало відомо 10 вересня.

Згодом Служба безпеки України показала фото із деокупованого Куп’янська на Харківщині, на якому спецпризначенці центр спеціальних операцій «А» СБУ.