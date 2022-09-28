Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти потрапили в оточення при спробі відбити Куп'янськ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти потрапили в оточення при спробі відбити Куп'янськ
Ворожі підрозділи були частково розбиті українськими військовослужбовцями
фото: Генштаб

Російські окупанти втратили близько 40 осіб – 30 убитими і ще 10 пораненими

Російські загарбники знову намагалися зайти в де окуповане місто Куп'янськ Харківської області, але потрапили в оточення. Відбити населений пункт у Збройних сил намагалися підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, ворожі підрозділи, які намагалися відбити Куп'янськ, були оточені і частково розбиті українськими військовослужбовцями.

Російські окупанти втратили близько 40 осіб – 30 убитими і ще 10 пораненими. Постраждав командир роти.

«У ході спроби відбити Куп'янськ (Харківська область), підрозділи 200 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08275, Печенга) були оточені і частково розбиті. Втрати склали: близько 30 – убитих (дві штурмові групи); 10 – поранених (у тому числі командир роти) і підбито близько сім одиниць броньованої техніки», – повідомив Цимбалюк.

Як раніше повідомлялося, 21 вересня ворог продовжував терор мирного населення Харківщини, обстрілюючи населені пункти прилеглі до лінії зіткнення та кордону з РФ. Зокрема масовано обстрілювався звільнений Куп'янськ та Куп'янський район. Є постраждалі, в тому числі діти. 

Нагадаємо, про звільнення від російських окупантів міста Куп'янськ на Харківщині стало відомо 10 вересня. 

Згодом Служба безпеки України показала фото із деокупованого Куп’янська на Харківщині, на якому спецпризначенці центр спеціальних операцій «А» СБУ.

Читайте також: Олег Синєгубов: Роботи для СБУ на звільненій Харківщині – не на один рік
Теги: окупанти Генштаб Харківщина журналіст місто населення роман втрати ворог

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Синєгубов розповів про відновлення влади на деокупованих територіях
Деокупована Харківщина: місце перебування багатьох очільників міст невідоме
23 вересня, 06:59
ЗСУ звільнили від окупації вже 150 тисяч громадян
Харківщина: Міноборони назвало кількість деокупованих населених пунктів
13 вересня, 15:37
Вилучено десятки ящиків з боєприпасами серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди
Харківщина: знайдено командний пункт ворога з арсеналом зброї та техніки (фото)
19 вересня, 12:02

Події в Україні

Окупанти обстріляли Гуляйполе: зруйнована історична пам’ятка (фото)
Окупанти обстріляли Гуляйполе: зруйнована історична пам’ятка (фото)
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 28 вересня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 28 вересня
Окупанти потрапили в оточення при спробі відбити Куп'янськ
Окупанти потрапили в оточення при спробі відбити Куп'янськ
На Донеччині рашисти обстріляли школу, де ховалися цивільні (фото)
На Донеччині рашисти обстріляли школу, де ховалися цивільні (фото)
Рашисти накрили фосфорними снарядами село Запоріжжя: фото наслідків
Рашисти накрили фосфорними снарядами село Запоріжжя: фото наслідків
ЗСУ ліквідували понад 58 тис. окупантів ‒ Генштаб
ЗСУ ліквідували понад 58 тис. окупантів ‒ Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Чиновник із Зімбабве виступив у Думі з курйозною промовою (відео)
81K
Кремль роз'яснив нові умови переговорів з Україною
73K
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
49K
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
42K
Іранські дрони атакували Умань. Стала відома мета окупантів
31K
«Я в танк не влезу». Пропагандист Соловйов відмовився йти на фронт (відео)

Новини

Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Сьогодні, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Сьогодні, 07:27
До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:11
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
26 вересня, 21:00

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту