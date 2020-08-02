Від початку року на водоймах загинуло близько 800 людей, – ДСНС



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На водоймах від початку року врятовано близько 250 людей, у тому числі понад 30 дітей

Напередодні вихідних рятувальники провели превентивні заходи з метою профілактики виникнення трагічних подій на воді

З початку 2020 року рятувальники зафіксували вже близько 800 випадків загибелі громадян на водних об’єктах країни. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«За оперативними даними, станом на 2 серпня на водних об’єктах України від початку року загинуло близько 800 осіб, з них майже 80 – діти. Врятовано близько 250 людей, у тому числі понад 30 дітей», – йдеться у повідомленні.

«На жаль, статистика свідчить про те, що громадяни нехтуючи правилами безпеки, ставлять під загрозу не лише своє життя, а й життя своїх дітей. Адже дорослі, у першу чергу, відповідальні за те, аби малеча була поінформована та навчена правилам безпеки, зокрема, біля водойм», – повідомили у пресцентрі служби.

Зазначається, що напередодні вихідних рятувальники провели превентивні заходи з метою профілактики виникнення трагічних подій на воді, зокрема у Донецькій, Полтавській та Хмельницькій областях.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає дотримуватися правил безпечного дозвілля поблизу водойм та нагадує, що потрібно неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки, та пам’ятати, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купання дітей без супроводу дорослих.

Шановні громадяни! У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні!