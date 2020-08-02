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    Події в Україні

    Від початку року на водоймах загинуло близько 800 людей, – ДСНС

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    На&nbsp;водоймах від початку року врятовано близько 250&nbsp;людей, у&nbsp;тому числі понад 30&nbsp;дітей - Від початку року на водоймах загинуло близько 800 людей, – ДСНС
    На водоймах від початку року врятовано близько 250 людей, у тому числі понад 30 дітей

    Напередодні вихідних рятувальники провели превентивні заходи з метою профілактики виникнення трагічних подій на воді

    З початку 2020 року рятувальники зафіксували вже близько 800 випадків загибелі громадян на водних об’єктах країни. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «За оперативними даними, станом на 2 серпня на водних об’єктах України від початку року загинуло близько 800 осіб, з них майже 80 – діти. Врятовано близько 250 людей, у тому числі понад 30 дітей», – йдеться у повідомленні.

    «На жаль, статистика свідчить про те, що громадяни нехтуючи правилами безпеки, ставлять під загрозу не лише своє життя, а й життя своїх дітей. Адже дорослі, у першу чергу, відповідальні за те, аби малеча була поінформована та навчена правилам безпеки, зокрема, біля водойм», – повідомили у пресцентрі служби.

    Зазначається, що напередодні вихідних рятувальники провели превентивні заходи з метою профілактики виникнення трагічних подій на воді, зокрема у Донецькій, Полтавській та Хмельницькій областях.

    Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає дотримуватися правил безпечного дозвілля поблизу водойм та нагадує, що потрібно неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки, та пам’ятати, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

    • купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
    • вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
    • стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
    • купатися наодинці;
    • використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;
    • плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
    • вживати спиртні напої до та під час купання;
    • підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
    • допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
    • подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
    • дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
    • купання дітей без супроводу дорослих.

    Шановні громадяни! У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні!

     

    ДСНС діти плавання рятувальники
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