У МОЗ детально пояснили слова міністра Ємця щодо вразливості пенсіонерів до коронавірусу



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У МОЗ закликали забезпечте літніхлюдей всім необхідним, аби мінімізувати потребу відвідувати місця масового скупчення під час карантину

Саме люди похилого віку мають чи не найвищий ризик зараження коронавірусом, - міністр

Голова Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець закликав українців приділити більше уваги літнім батькам. Про це йдеться у повідомленні про уточнення щодо вразливості пенсіонерів до коронавірусу, опублікованому на сайті міністерства.

«Під час засідання комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації було обговорено багато важливих питань, серед яких продовження медреформи та ситуація навколо поширення коронавірусу в Україні. Хочу окремо пояснити тезу про особливу вразливість до інфікування людей похилого віку», - зазначив міністр.

За словами Ємця, згідно зі світовою тенденцією та медичними дослідженнями, саме люди похилого віку мають чи не найвищий ризик зараження коронавірусом.

«Саме тому МОЗ України приділяє особливу увагу цій категорії населення, вживає заходів, проводить інформаційну кампанію, щоб знизити такі ризики. Я також закликаю усіх громадян у цей період бути особливо свідомими: літні батьки зараз найбільше потребують уваги та турботи. Забезпечте їх усім необхідним, аби мінімізувати потребу відвідувати місця масового скупчення під час карантину», - підкреслив Ілля Ємець.

Як повідомлялося, на сьогодні, 14 березня, кількість інфікованих у світі перевищила 145 тис. осіб.

До відома, ЄБРР виділив через коронавірус 1 млрд євро на підтримку компаній у 38 країнах світу.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління. «Терміни карантину можуть змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти», – йдеться у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня, оприлюдненому на сайті МОН.

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