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Окупанти вдарили ракетами по Покровському районі: серед постраждалих є діти (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по Покровському районі: серед постраждалих є діти (фото, відео)
У результаті ракетного удару зруйновано багатоповерхівки та приватні будинки
фото: Нацполіція

Під завалами будинків перебувають люди

У ніч на 30 листопада російські окупанти шістьма ракетами С-300 одночасно вдарили по Покровському району Донеччини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждало десять осіб, серед них чотири дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами.

Окупанти вдарили ракетами по Покровському районі: серед постраждалих є діти (фото, відео) фото 1
Окупанти вдарили ракетами по Покровському районі: серед постраждалих є діти (фото, відео) фото 2

Покровськ

Серед постраждалих – родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також поранення зазнав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та дев’ять приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

Один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами.

Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає.

Новоградівка

Влучання у багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину. Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами імовірно можуть знаходитися ще п’ять людей, серед них дитина.

Мирноград

Росіяни вдарили 2 ракетами із ЗРК «С-300». Руйнувань зазнав відділ поліції.

На місцях влучань всю ніч працюють ДСНС та поліція. Пошуково-рятувальна операція триває, поліцейські документують наслідки російських ударів.

Нагадаємо, у ніч на 30 листопада окупанти випустили по Україні вісім зенітних керованих ракет С-300 та 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: ракета окупанти Донеччина вибух

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