Окупанти вдарили ракетами по Покровському районі: серед постраждалих є діти (фото, відео)

У результаті ракетного удару зруйновано багатоповерхівки та приватні будинки

Під завалами будинків перебувають люди

У ніч на 30 листопада російські окупанти шістьма ракетами С-300 одночасно вдарили по Покровському району Донеччини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждало десять осіб, серед них чотири дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами.

Покровськ

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Серед постраждалих – родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також поранення зазнав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та дев’ять приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

Один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами.

Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає.

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Новоградівка

Влучання у багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину. Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами імовірно можуть знаходитися ще п’ять людей, серед них дитина.

Мирноград

Росіяни вдарили 2 ракетами із ЗРК «С-300». Руйнувань зазнав відділ поліції.

На місцях влучань всю ніч працюють ДСНС та поліція. Пошуково-рятувальна операція триває, поліцейські документують наслідки російських ударів.

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Нагадаємо, у ніч на 30 листопада окупанти випустили по Україні вісім зенітних керованих ракет С-300 та 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.