Теракт у Вінниці: поліція ідентифікувала тіла загиблих дітей

Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв Росії троє дітей: чотирирічна дівчинка та двоє хлопчиків семи та восьми років. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою. Інший чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований», – йдеться в повідомленні.

В лікарні у важкому стані також перебуває і мати чотирирічної загиблої дівчинки. 14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Фахівці вже провели більше 200 співставлень виділених ДНК-профілів.

«12 із 19 ідентифікованих осіб опізнали саме за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК», – додав Клименко.

За медичною допомогою звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Серед поранених – чотири дитини. Безвісти зниклими досі вважаються вісім людей.

Сьогодні у Вінниці день жалоби за жертвами обстрілу, який рашисти влаштували напередодні у центрі міста.

Нагадаємо, що вчора росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.