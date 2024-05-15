Знову відключення світла? Прості поради, як до цього підготуватись

Від учора в Україні введено графіки аварійних відключень

Як ми вирішили питання зі світлом і холодильником для родини ще більше року тому. Ми купили зарядну станцію, потужністю, аби дозволяла фен підключити. Їх багато на ринку, в різному ціновому діапазоні.

Попросили електриків зробити окремий вихід з проводом та виделкою на щитку, який вставляєш в цей великий павербанк і у тебе підключається світло та холодильник. Довелося зробити деякі зміни в проводці. Але тепер родина завжди має резерв світла і холодильник на додаткові 10 годин +.

Все просто, так аби дружина і діти могли вмикати без мене.

Рік зі світлом було все ок, зарядна станція розрядилась без діла на 4 відсотки до 96. Якщо не економити, то трьох відсотків заряду вистачає на півгодини роботи, якщо це енергозберігаючі лампи та лед. Ще й можна зарядити гаджети.

Додатково маємо багато ліхтарів, зокрема з динамо машинами, дешеві, з аліекспресу, та павербанки.

На випадок зникнення води є похідний електро душ, фільтри для води, якщо вже зовсім дупа. Маємо багато дешевих ліхтариків на один діод розкидані по шафах, працють до року.

Окрім цього, є інвекторний маленький генератор, який дасть можливість зарядити все під час довгих відключень.

Окремо запаслись gsm модемом, з антеною, що ловить станцію, як сказав виробник, до 40 км, а отже є зв'язок. (Мені пишуть, що напевно менше. Мені байдуже, вона ловить сигнал в найважчих умовах, перевірено.)

Є рації та радіо ООН для катастроф з динамомашиною та ліхтарем, яким можна зарядить гаджети, все куплено заздалегідь в інтернеті.

Старлінк мав, але віддав у свій же підрозділ.

І це не дім, а звичайна квартира. Всі рішення бюджетні, найдорожче це станція, але я знайшов вже і зовсім економ пропозиції, які варто розглянути, зокрема українські.

Тому, навіть поки я не вдома, розумію, що мої не в темряві.