Головна Думки вголос Мирослав Гай
search button user button menu button
Мирослав Гай Блогер

Знову відключення світла? Прості поради, як до цього підготуватись

glavcom.ua
«Укренерго» застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України
фото: glavcom.ua/Станіслав Груздєв

Від учора в Україні введено графіки аварійних відключень

Як ми вирішили питання зі світлом і холодильником для родини ще більше року тому. Ми купили зарядну станцію, потужністю, аби дозволяла фен підключити. Їх багато на ринку, в різному ціновому діапазоні.

Попросили електриків зробити окремий вихід з проводом та виделкою на щитку, який вставляєш в цей великий павербанк і у тебе підключається світло та холодильник. Довелося зробити деякі зміни в проводці. Але тепер родина завжди має резерв світла і холодильник на додаткові 10 годин +.

Все просто, так аби дружина і діти могли вмикати без мене.

Рік зі світлом було все ок, зарядна станція розрядилась без діла на 4 відсотки до 96. Якщо не економити, то трьох відсотків заряду вистачає на півгодини роботи, якщо це енергозберігаючі лампи та лед. Ще й можна зарядити гаджети.

Додатково маємо багато ліхтарів, зокрема з динамо машинами, дешеві, з аліекспресу, та павербанки.

На випадок зникнення води є похідний електро душ, фільтри для води, якщо вже зовсім дупа. Маємо багато дешевих ліхтариків на один діод розкидані по шафах, працють до року.

Окрім цього, є інвекторний маленький генератор, який дасть можливість зарядити все під час довгих відключень.

Окремо запаслись gsm модемом, з антеною, що ловить станцію, як сказав виробник, до 40 км, а отже є зв'язок. (Мені пишуть, що напевно менше. Мені байдуже, вона ловить сигнал в найважчих умовах, перевірено.)

Є рації та радіо ООН для катастроф з динамомашиною та ліхтарем, яким можна зарядить гаджети, все куплено заздалегідь в інтернеті.

Старлінк мав, але віддав у свій же підрозділ.

І це не дім, а звичайна квартира. Всі рішення бюджетні, найдорожче це станція, але я знайшов вже і зовсім економ пропозиції, які варто розглянути, зокрема українські.

Тому, навіть поки я не вдома, розумію, що мої не в темряві.

Читайте також: «Укренерго» застосувало аварійні відключення для промислових та побутових споживачів
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: електроенергія блекаут генератор поради лампи відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупант розповів, що «найдорожчою втратою» для нього став автомобіль
«Винесли навіть унітаз». Жителі Бурятії розграбували будинок «героя СВО»
19 квiтня, 20:44
Радниця вважає, що в Україні треба спростити процедури для швидкого приєднання нових проєктів «зеленої» енергетики та систем накопичення енергії до електромережі
Через обстріли вартість електроенергії зростатиме, – радниця голови Держенергоефективності
24 квiтня, 10:36
Через негоду на Кіровоградщині спрацювала автоматична система захисту ліній електропередач
В одній із областей сталося масштабне відключення світла через негоду
21 квiтня, 10:47
Моніторинг цьогорічного водопілля триває
У Києві зафіксовано рекордну кількість опадів
22 квiтня, 15:05
ДТЕК оперативно відновив електропостачання і повернув світло всім споживачам
За тиждень ДТЕК повернув світло 107 тис. сімей, що були без електроенергії через обстріли
22 квiтня, 18:14
Олексій Кучеренко: Довгий час енергетики в Україні були у дуже складному становищі, вони потребують великих грошей
Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
27 квiтня, 15:07
Раніше Національний банк України оголосив про те, що тариф поступово буде збільшуватися протягом наступних років
Для ремонту енергосистеми потрібен перегляд тарифу на світло вже влітку – Держенергонагляд
7 травня, 15:05
Наразі потужність на імпорт електроенергії в Україну складає 1,7 ГВт
Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи, – «Центр Разумкова»
12 травня, 13:58
На ринку існує заборгованість Укренерго перед Гарпоком за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ, яка є складовою тарифу на послуги з передачі електроенергії
Інвестори закликали державу розробити план погашення боргів в енергетиці
13 травня, 17:31

Мирослав Гай

Знову відключення світла? Прості поради, як до цього підготуватись
Знову відключення світла? Прості поради, як до цього підготуватись
Завершення війни або Три рівня нашої перемоги
Завершення війни або Три рівня нашої перемоги
Україна переможе в усіх варіантах розвитку подій. Але якою ціною?
Україна переможе в усіх варіантах розвитку подій. Але якою ціною?
Продаючи «страждання»: Урок із Палестини для України
Продаючи «страждання»: Урок із Палестини для України
Як змусити людство відмовиться від Війни
Як змусити людство відмовиться від Війни
Де наша зброя? Так можна і війну програти
Де наша зброя? Так можна і війну програти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Мурал із Залужним, який нещодавно з'явився у столиці, доведеться стерти
16K
Ірландія цього тижня планує ухвалити важливе рішення щодо українських біженців
11K
Блінкен назвав реформи, які Україні доведеться реалізувати
7086
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
5841
Скільки українців за кордоном не цікавляться новинами про Україну: неочікувана цифра
3866
Путін «кладе на стіл» Харківську область: що значить нова заява диктатора

Новини

Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Сьогодні, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Сьогодні, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Сьогодні, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
Вчора, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
Вчора, 19:17
Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua