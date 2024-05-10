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Уряд має знайти ресурси для виплати боргів зеленим інвесторам за 2022 рік – УВЕА

Дарія Демяник
glavcom.ua
Уряд має знайти ресурси для виплати боргів зеленим інвесторам за 2022 рік – УВЕА
УВЕА закликає Україну продовжувати роботу над пошуком фінансових джерел та шляхів покращення ліквідності ринку електроенергії
фото: depositphotos.com

Уряд має знайти джерела для виплати 45% боргів перед зеленою генерацією за 2022 рік – інвестори

Кабінет міністрів України має знайти фінансові ресурси для виплати боргів підприємствам зеленої генерації, оскільки наявна недоплата за 2022 рік у розмірі 45% гальмує розвиток галузі, повідомляє Українська вітроенергетична асоціація.

Як зазначається, 6 травня ДП «Гарантований покупець» виплатило виробникам з ВДЕ 4,3 млрд грн у рахунок погашення заборгованості за січень-березень, липень і вересень 2023 року.

«Станом на сьогодні, рівень оплати за 2023 рік є рекордним, адже за 2022 рік виплати підприємствам ВДЕ наразі становлять 55%, а за січень-квітень 2024 року – 72%», – повідомляють в асоціації.

У той же час зазначається, що ресурси для погашення решти боргів наразі відсутні.

«Тому, УВЕА закликає Уряд, Міністерство енергетики та НКРЕКП, продовжувати роботу над пошуком фінансових джерел та шляхів покращення ліквідності ринку електроенергії задля недопущення погіршення боргової ситуації на ринку», – підкреслюють інвестори.

На їхню думку, вирішити боргову кризу на енергоринку необхідно для відновлення як пошкоджених потужностей енергетики, так і стимулювання розвитку нової розподіленої генерації.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми де найпріоритетнішими для уряду до вирішення (у терміни від 1 до 6 місяців) поставлено питання заборгованостей.

Як повідомлялося, на думку експертів, проблему кругових заборгованостей в енергетиці України треба вирішувати терміново, оскільки в травні спливають терміни, які були надані на вирішення цього питання РНБО.

Читайте також: НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Теги: Україна електроенергія енергетика НКРЕКП

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