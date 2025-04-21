Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 21 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 21 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку року втратила в Україні 22273 бойові броньовані машини
фото: поліція Херсонської області

Протягом минулої доби українські захисники знищили 670 окупантів 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 21 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 21 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 21 квітня втратила:

  • особового складу – близько 941770 (+670) осіб,
  • танків – 10679 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 22273 (+2) од,
  • артилерійських систем – 26659 (+10) од,
  • РСЗВ – 1368 (+0) од,
  • засоби ППО – 1139 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 33270 (+30),
  • крилаті ракети – 3148 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 44324 (+50) од,
  • спеціальна техніка – 3859 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 21 квітня
Втрати ворога станом на ранок 21 квітня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 21 квітня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – одне судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них три продовжили рух з протоки Босфор. 
Активність ворожого флоту станом на ранок 21 квітня
Активність ворожого флоту станом на ранок 21 квітня
ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1153-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти війна росія Україна Генштаб Чорне море Азовське море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Брати приїхали провідати маму
У Третій штурмовій бригаді воюють семеро рідних братів
12 квiтня, 21:20
Ситуація на фронті 8 квітня
Лінія фронту станом на 8 квітня 2025. Зведення Генштабу
8 квiтня, 22:53
У результаті удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання
ЗСУ вдарили по складах РФ у Курській області: ліквідовано понад 30 окупантів
8 квiтня, 19:17
У листопаді 2024 року Булгутов підписав контракт із Міністерством оборони РФ та долучився до окупаційної армії
ЗСУ ліквідували російського окупанта та майстра спорту з армійського рукопашного бою
7 квiтня, 17:00
Унаслідок ворожої атаки у місті потрощено зо два десятки багатоповерхівок
Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу: загинули дев'ять дітей (оновлено)
5 квiтня, 01:46
Окупанти посилюють обстріли на Лиманському напрямку
Росіяни намагаються прорватися до Покровська: деталі від Сил оборони
3 квiтня, 11:59
Дніпро у вогні після атаки окупантів
Удар по ресторанно-готельному компексу у Дніпрі. Окупанти вигадали фейкове пояснення
29 березня, 00:28
На «Першому каналі» жінка працювала з 2023 року
На Білгородщині пропагандистка «Першого каналу» підірвалася на міні
26 березня, 10:41
Всі гелікоптери були знищені ракетними ударами в тил ворога
ЗСУ знищили чотири ворожі гелікоптери на території самої РФ
24 березня, 07:07

Події в Україні

Втрати ворога станом на 21 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ скористалась перемир'ям для облаштування маршрутів через водні перешкоди
РФ скористалась перемир'ям для облаштування маршрутів через водні перешкоди
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
Пригріє до +26°, дощитиме тільки на заході країни: погода на 21 квітня
Пригріє до +26°, дощитиме тільки на заході країни: погода на 21 квітня
Росія запустила дрони по Україні, гучна заява Трампа: головне за ніч
Росія запустила дрони по Україні, гучна заява Трампа: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
47K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна
38K
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
29K
Як святять паски віряни Московської і Української церков. Відео черг у Рівному
15K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua