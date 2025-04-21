Втрати ворога станом на 21 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку року втратила в Україні 22273 бойові броньовані машини

Протягом минулої доби українські захисники знищили 670 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 21 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 21 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 21 квітня втратила:

особового складу – близько 941770 (+670) осіб,

танків – 10679 (+2) од,

бойових броньованих машин – 22273 (+2) од,

артилерійських систем – 26659 (+10) од,

РСЗВ – 1368 (+0) од,

засоби ППО – 1139 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33270 (+30),

крилаті ракети – 3148 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 44324 (+50) од,

спеціальна техніка – 3859 (+0).

Втрати ворога станом на ранок 21 квітня Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 21 квітня

В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – одне судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – шість суден, з них три продовжили рух з протоки Босфор.

Активність ворожого флоту станом на ранок 21 квітня ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1153-й день повномасштабної війни в Україні.