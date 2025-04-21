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Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року
На Курському напрямку минулої доби ворог здійснив 184 обстріли
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1153-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 96 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник здійснив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1882 обстріли, зокрема 33 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 957 дронів-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, а також артилерійський засіб ворога.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб

Противник один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населеного пункту Красне Перше.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб

Вчора відбулася атака загарбників в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб

Ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб

Ворог здійснив три спроби йти вперед у районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб

Окупанти п’ять разів атакували в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб

Ворог здійснив 10 атак поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року фото 7

Наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб

Противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районі Костянтинополя, Скудного та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб

Окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та Степового.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб

Минулої доби ворог здійснив 184 обстріли, 17 з яких – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій загарбників.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1153-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб війна фронт

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