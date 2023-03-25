Тімоті Снайдер зустрівся з українським військовим, який читав його книгу в окопі (фото)

У січні світлина, де десантник лежить в окопі та читає книжку Снайдера, завірусилася в соцмережах після того

Американський історик та професор Єльського університету Тімоті Снайдер 24 березня відвідав Львів та прочитав лекцію студентам Українського католицького університету. Також Тімоті Снайдер зустрівся із випускником УКУ та військовослужбовцем ЗСУ, який читав його книгу в окопі.

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Фото зустрічі опублікував Олександр Ширшин, військовослужбовець 80-ї десантно-штурмової бригади. У січні його світлина, де він лежить в окопі та читає англійською мовою книжку Тімоті Снайдера «Шлях до несвободи» завірусилася в соцмережах після того, як її опублікував сам Тімоті Снайдер з підписом «Найвища честь для автора – читач».

«Випадково невипадкова зустріч. Дякую Ukrainian Catholic University та Roman Nazarenko за цю можливість сьогодні! Окреме дякую Juliy Morozov за контакти та онлайн знайомство з відданим другом України. Дякую вам Тімоті за вашу роботу та підтримку. Пишаюся, що знайомий з вами», – підписав зворушливі фото Ширшин.

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фото: Facebook / Sergey Koshman

Нагадаємо, що історик Тімоті Снайдер поширив фото українського воїна, який в окопі читає його книгу – допис через декілька годин набрав понад 1 млн переглядів.

фото: Twitter / Tymothy Snyder

Як відомо, на початку листопада професор історії Єльського університету, американський історик Тімоті Снайдер приєднався до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24. Його напрямок – збір коштів на «ловця шахедів».