Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 18 квітня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 18 квітня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 18 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1150-й день повномасштабної війни в Україні

Російські загарбники завдали чотирьох ракетних та 75 авіаційних ударів, застосувавши дев’ять ракет та 124 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1014 дронів-камікадзе та здійснили понад 4400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

18 квітня станом на 22:00 відбулося 124 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському напрямку. На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення.

На Харківському напрямку

Ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.

Лінія фронту станом на 18 квітня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог проводив дев’ять наступальних дій поблизу Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.

Лінія фронту станом на 18 квітня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 12 штурмів позицій поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Ямполівка, Торське. Ще чотири боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 18 квітня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог двічі атакував в районах Спірного та Верхньокам’янського, один бій досі триває.

Лінія фронту станом на 18 квітня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

З початку доби на Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Часового Яру, західніше Андріївки та в бік Ступочок і Білої Гори.

Лінія фронту станом на 18 квітня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Леонідівки, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби, в даний час ще тривають сім боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 18 квітня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник 46 разів атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка та в напрямках Олександрополя і Миролюбівки.

Наші захисники відбили 38 штурмів, ще вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Лінія фронту станом на 18 квітня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили сім атак загарбників у районах Костянтинополя, Веселого, Вільного Поля та в напрямку Одрадного, ще одна атака триває. Авіаударів зазнали Зелене Поле, Мирне та Новопіль.

Лінія фронту станом на 18 квітня. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільскому напрямку

Ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю та Малинівці.

Лінія фронту станом на 18 квітня. Зведення Генштабу фото 9

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 22 боєзіткнення з російськими загарбниками, до цього часу триває один бій. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 286 артилерійських обстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 18 квітня. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1150-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: авіація Генштаб ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог форсує Оскіл і розширює плацдарм для подальших атак, ЗСУ тримають оборону
Противник намагається прорвати оборону на Запоріжжі: огляд з фронту
20 березня, 17:47
СБУ сьогодні діє так, як повинна діяти потужна спецслужба воєнного часу
CБУ – 33
25 березня, 13:00
Ситуація на фронті 20 березня
Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025 року
20 березня, 01:15
У Генштабі заявили, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів
Генштаб: Росія обстріляла газовимірювальну станцію «Суджа», але звинуватила – ЗСУ
21 березня, 09:21
ЗСУ відкинули противника біля Андріївки
Сили Оборони України відкинули росіян на Донеччині
25 березня, 17:36
Ворожий дрон поцілив по цивільній інфраструктурі міста
Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинула людина
1 квiтня, 23:41
Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Вовчанська та у напрямку Кам’янки
Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2025 року
7 квiтня, 08:25
Головні новини ночі проти 16 квітня
Ворожі дрони атакували Одесу, Байден виступив з промовою: головне за ніч
16 квiтня, 05:24
У Миколаєві ліквідовано масштабну пожежу після російського обстрілу
У Миколаєві після обстрілу РФ спалахнула масштабна пожежа (фото)
Сьогодні, 00:50

Події в Україні

Лінія фронту станом на 18 квітня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 18 квітня. Зведення Генштабу
Міноборони повідомило, скільки людей підписали «контракт 18-24»
Міноборони повідомило, скільки людей підписали «контракт 18-24»
Обстріл Харкова, нові санкції проти росіян. Головне за 18 квітня
Обстріл Харкова, нові санкції проти росіян. Головне за 18 квітня
Військових, які воюють з 2022 року, почнуть виводити з фронту: Міноборони назвало умову
Військових, які воюють з 2022 року, почнуть виводити з фронту: Міноборони назвало умову
Україна та Росія обміняються полоненими напередодні Великодня – Reuters
Україна та Росія обміняються полоненими напередодні Великодня – Reuters
У потязі Суми-Київ сталася пожежа: загинув залізничник
У потязі Суми-Київ сталася пожежа: загинув залізничник

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
43K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
14K
Священник ПЦУ пояснив, що заборонено святити на Великдень
13K
Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
9510
Чому засекречено зарплату керівника «Укрпошти»? Компанія дала пояснення

Новини

В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua