Лінія фронту станом на 18 квітня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1150-й день повномасштабної війни в Україні

Російські загарбники завдали чотирьох ракетних та 75 авіаційних ударів, застосувавши дев’ять ракет та 124 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1014 дронів-камікадзе та здійснили понад 4400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

18 квітня станом на 22:00 відбулося 124 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському напрямку. На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення.

На Харківському напрямку

Ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.

На Куп'янському напрямку

Ворог проводив дев’ять наступальних дій поблизу Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 12 штурмів позицій поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Ямполівка, Торське. Ще чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку

Ворог двічі атакував в районах Спірного та Верхньокам’янського, один бій досі триває.

На Краматорському напрямку

З початку доби на Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Часового Яру, західніше Андріївки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Леонідівки, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби, в даний час ще тривають сім боєзіткнень.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник 46 разів атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка та в напрямках Олександрополя і Миролюбівки.

Наші захисники відбили 38 штурмів, ще вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу.

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили сім атак загарбників у районах Костянтинополя, Веселого, Вільного Поля та в напрямку Одрадного, ще одна атака триває. Авіаударів зазнали Зелене Поле, Мирне та Новопіль.

На Гуляйпільскому напрямку

Ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю та Малинівці.

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 22 боєзіткнення з російськими загарбниками, до цього часу триває один бій. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 286 артилерійських обстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1150-й день повномасштабної війни в Україні.