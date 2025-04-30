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У Рильську на Курщині прогримів потужний вибух (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Рильську на Курщині прогримів потужний вибух (відео)
скриншот з відео

Відомо про двох постраждалих

У ніч проти 30 квітня дрони атакували місто Рильськ, що на Курщині. У мережі з'явилось відео потужного вибуху, передає «Главком».

Місцеві пабліки повідомили, що перед вибухом у регіоні була оголошена тривога пов'язана з загрожою ударних БпЛА. Момент вибуху публікують росіяни та не стримують емоцій.

На кадрах видно влучання та яскраві спалахи, що нагадують феєрверк.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару постраждали двоє людей. 45-річного чоловіка та 21-річну дівчину госпіталізували до медичного закладу.

Їх зачепило уламками, вони отримали поранення голови, рук та ніг.

До слова, 20 грудня 2024 року у місті Рильськ, що на Курщині прогриміла серія вибухів. Зафіксовано понад 15 «прильотів».

Нагадаємо, повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

Раніше начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасімов відрапортував президенту РФ Володимиру Путіну про нібито завершення операції зі «звільнення Курської області».

За словами Герасімова, останній населений пункт регіону був «звільнений» від українських військових.

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Теги: Курщина вибух

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