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Заробітна плата військових: як діяти в разі затримки виплат

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Заробітна плата військових: як діяти в разі затримки виплат
«Часто затримки з виплати зарплати трапляються з технічних причин»
фото з відкритих джерел

Адвокат роз'яснив, які дії необхідно здійснити

Через повномасштабне військове вторгнення РФ на територію України триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову на військову службу підлягають чоловіки у віці від 18 до 60 років.

Іноді бувають випадки, коли військовослужбовцям затримують зарплату. Адвокат Дмитро Йовдій розповів, як діяти й куди звертатися, якщо військовому затримують зарплату або нараховують її неправильно.

Експерт зазначив, що глобальних проблем з нарахуванням зарплати на державному рівні немає.

«У бюджеті кошти є, вони перераховуються. Часто затримки з виплати зарплати трапляються з технічних причин. І такі затримки можуть бути досить довгими», – сказав він.

Юрист пояснив, що затримки виплат можуть бути пов'язані з переведенням військовослужбовця з однієї військової частини до іншої. Тоді може статися збій на рівні бухгалтерії. Можуть бути випадки, коли одній військовій частині передають в підпорядкування фінансове забезпечення іншої частини. Тут уже йдеться про переведення цілої групи військовослужбовців.

«Як правило, часто губляться дані й дуже багато часу йде на з’ясування обставин. У більшості таких ситуацій потрібно просто тримати нормальну комунікацію. Необхідно нагадувати про себе бухгалтерії, заступнику командира по фінансовій частині. Як правило, усе вирішується», – зазначив правник.

Адвокат підкреслив, що якщо питання таким чином не вирішується, то необхідно телефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони або у фінансовий департамент відомства. 

«У моїй адвокатській практиці немає жодного випадку, коли доводилося подавати в суд чи правоохоронні органи якусь заяву про невиплату заробітної плати. Як правило, усе вирішується саме таким комунікативним способом», – резюмував він.

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Теги: зарплата війна військові

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