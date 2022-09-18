Чи вплине відпустка за свій рахунок під час війни на стаж: відповідь експерта

Українці під час відпустки у період дії воєнного стану втрачають страховий стаж

Українці, які під час дії воєнного стану змушені йти у відпустку за власний рахунок, втрачають страховий стаж. Про це попередив експерт із питань соціальної політики Андрій Павловський.

За його словами, роботодавцям вигідно оформляти своїм співробітникам відпустки без збереження зарплати на весь період воєнного стану, але працівники у такому разі втрачають страховий стаж через відсутність щомісячної сплати страхових внесків.

Павловський попереджає, що якщо людина написала заяву про відпустку без збереження заробітної плати на цілий місяць або більше, їй у період такого часу не нараховуються виплати, та, відповідно, немає бази для нарахування та сплати ЄСВ.

Страховий стаж за відповідні місяці, що не оплачуються, не зараховується, через що українці не зможуть у потрібний час вийти на пенсію. Щобільше, якщо співробітник захворів під час відпустки без збереження зарплати – йому не виплачується допомога з тимчасової непрацездатності.

"З чинних законодавчих норм видно, що працівник під час тривалої відпустки без збереження заробітної плати (понад місяць) менш соціально захищений та втрачає страховий стаж, і на це варто звернути увагу працівникові, коли пропонують написати заяву на відпустку "за власний рахунок" на тривалий час. Немає страхових внесків – немає трудового стажу. І про це мають пам'ятати ті, хто підписує заяву на відпустку за власний рахунок", – попередив Павловський українців, яких під час воєнного стану відправляють у такий вид відпустки.

Нагадаємо, що у період дії воєнного стану фізичним особам-підприємцям дозволили не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Але у разі несплати цього податку, підприємці не набувають страхового стажу.

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що людям, які працюють на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, страховий стаж не нараховуватиметься. На тимчасово окупованих територіях лишається близько 3 млн пенсіонерів.