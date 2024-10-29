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Відставка генпрокурора Костіна, протест студентів у Тбілісі. Головне за 29 жовтня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відставка генпрокурора Костіна, протест студентів у Тбілісі. Головне за 29 жовтня
Студенти заявили журналістам, що партія «Грузинська мрія» забирає у них свободу, демократію, право голосу
фото: Sova

Увечері 29 жовтня грузинські студенти протестним маршем вирушили до будівлі парламенту в Тбілісі. Вони виступають проти підсумків виборів 26 жовтня

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії.  Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Андрія Костіна. ЗСУ вперше ударили по будівлях, де, ймовірно, перебували північнокорейські військові у Курській області. У Тбілісі студенти протестують проти результатів парламентських виборів. «Главком» склав добірку новин 28 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій: 

Зеленський зустрівся з премʼєр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії

Сьогодні, 29 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з премʼєр-міністрами Данії Метте Фредеріксен, Норвегії Йонасом Гаром Стере, Швеції Ульфом Крістерссоном та Фінляндії Петтері Орпо в Рейкʼявіку. Про це повідомляє Офіс президента.

«У фокусі уваги продовження підтримки України, зокрема ключові потреби в оборонній сфері, фінансування українського виробництва, посилення української ППО та наших далекобійних спроможностей. Також реалізація пунктів плану перемоги та підготовка до другого Саміту миру», – зауважив президент.

Володимир Зеленський подякував партнерам України за підтримку.  

Рада звільнила Костіна з посади генерального прокурора

Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Андрія Костіна. За відставку генерального прокурора  проголосували 255 депутатів. Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк

Перед своєю відставкою Костін прийшов до Верховної Рада зі звітом про роботу за час перебування на посаді.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки трохи раніше також підтримав відповідне подання президента. За словами народного депутата з фракції «Голос» Ярослава Железняка, «за» проголосували 14 із 19 членів комітету.

ЗСУ вперше вдарили по військових КНДР у Курській області – El Pais

ЗСУ вперше ударили по будівлях, де, ймовірно, перебували північнокорейські військові у Курській області. Про це повідомляє El Pais.

Зазначається, що офіцер ЗСУ повідомив виданню, що українська артилерія вже завдала ударів по будівлях, де, ймовірно, перебували північнокорейські військові.

Підтверджень цієї інформації наразі немає.

В одеському обласному МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах

Працівники ДБР викрили організовану групу лікарів, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби.  

Навесні 2024 року лікар Одеської обласної клінічної лікарні почав надавати «платні послуги» чоловікам, які намагались уникнути мобілізації. До своєї протиправної схеми він залучив 12 лікарів з різних закладів міста, посадових осіб «Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи» та їхніх родичів, які виконували функції посередників.

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження «історії хвороби», навіть, робили знімки «МРТ». Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали «підготовлені» члени комісії для оформлення групи інвалідності.

У Тбілісі студенти протестують проти результатів парламентських виборів (відео, фото)

Увечері 29 жовтня грузинські студенти протестним маршем вирушили до будівлі парламенту в Тбілісі. Вони виступають проти підсумків виборів 26 жовтня.  

На мітинг студенти прийшли з прапорами Грузії та ЄС. У їхніх руках – плакати з меседжами, які підкреслюють, що молодь Грузії обирає Європу, а не Росію.

Студенти заявили журналістам, що партія «Грузинська мрія» забирає у них свободу, демократію, право голосу.

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Теги: Верховна Рада депутат лікар прокурор документи військові фінансування Володимир Зеленський президент послуги Офіс президента Ярослав Железняк

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