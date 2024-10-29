НАТО тестує інтеграцію об’єднаних передових морських ударних сил і засобів

Розпочався один з головних заходів НАТО з підвищення пильності «Нептун страйк – 2024»

«Нептун страйк – 2024» відбуватиметься в Європі від Середземномор’я і Адріатики до Північного та Балтійського морів

24 жовтня 2024 року НАТО розпочала «Нептун страйк – 2024». Цей захід з посилення пильності відбуватиметься в Європі від Середземномор’я і Адріатики до Північного і Балтійського морів і триватиме до 31 жовтня 2024 року. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

24 жовтня 2024 року НАТО розпочала «Нептун страйк – 2024» фото: Генеральний штаб ЗСУ, Facebook

Зазначається, що у цей період НАТО візьме під оперативне управління передові морські бойові сили і засоби багатьох членів Альянсу, включно з низкою авіаносців і експедиційних ударних груп, які будуть розгорнуті в кількох оперативних сферах.

Сукупно, в заході беруть участь 20 надводних кораблів і підводних човнів разом із силами спеціальних операцій і численними повітряними суднами фото: Генеральний штаб ЗСУ, Facebook

Сукупно, в заході беруть участь 20 надводних кораблів і підводних човнів разом із силами спеціальних операцій і численними повітряними суднами, яких підтримують майже 15 тисяч допоміжного персоналу.

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«Нептун страйк – 2024» є потужною демонстрацією здатності союзників працювати разом у складі НАТО задля стримування і оборони фото: Генеральний штаб ЗСУ, Facebook

Країни-учасниці цього заходу включають Албанію, Бельгію, Канаду, Фінляндію, Німеччину, Грецію, Італію, Литву, Нідерланди, Норвегію, Португалію, Румунію, Іспанію, Швецію, Туреччину, Сполучене Королівство і Сполучені Штати, що є потужною демонстрацією здатності союзників працювати разом у складі НАТО задля стримування і оборони.

Нагадаємо, у Латвії з 1 по 14 листопада відбудуться перші повномасштабні навчання багатонаціональної бригади НАТО Resolute Warrior 2024. Зазначається, що Resolute Warrior відбудуться в регіонах Відземе та Земгале, тобто на півночі та півдні Латвії. У навчаннях під керівництвом багатонаціональної дивізії НАТО «Північ» візьмуть участь понад 3500 солдатів союзників, які продемонструють здатність бригади проводити операції, інтегруючи всі підлеглі та допоміжні підрозділи.