Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО тестує інтеграцію об’єднаних передових морських ударних сил і засобів

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
НАТО тестує інтеграцію об’єднаних передових морських ударних сил і засобів
Розпочався один з головних заходів НАТО з підвищення пильності «Нептун страйк – 2024»
фото: пресслужба НАТО

«Нептун страйк – 2024» відбуватиметься в Європі від Середземномор’я і Адріатики до Північного та Балтійського морів  

24 жовтня 2024 року НАТО розпочала «Нептун страйк – 2024». Цей захід з посилення пильності відбуватиметься в Європі від Середземномор’я і Адріатики до Північного і Балтійського морів і триватиме до 31 жовтня 2024 року. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

24 жовтня 2024 року НАТО розпочала «Нептун страйк – 2024»
24 жовтня 2024 року НАТО розпочала «Нептун страйк – 2024»
фото: Генеральний штаб ЗСУ, Facebook

Зазначається, що у цей період НАТО візьме під оперативне управління передові морські бойові сили і засоби багатьох членів Альянсу, включно з низкою авіаносців і експедиційних ударних груп, які будуть розгорнуті в кількох оперативних сферах.

Сукупно, в заході беруть участь 20 надводних кораблів і підводних човнів разом із силами спеціальних операцій і численними повітряними суднами
Сукупно, в заході беруть участь 20 надводних кораблів і підводних човнів разом із силами спеціальних операцій і численними повітряними суднами
фото: Генеральний штаб ЗСУ, Facebook

Сукупно, в заході беруть участь 20 надводних кораблів і підводних човнів разом із силами спеціальних операцій і численними повітряними суднами, яких підтримують майже 15 тисяч допоміжного персоналу.

6 фото
На весь екран
«Нептун страйк – 2024» є потужною демонстрацією здатності союзників працювати разом у складі НАТО задля стримування і оборони
фото: Генеральний штаб ЗСУ, Facebook

Країни-учасниці цього заходу включають Албанію, Бельгію, Канаду, Фінляндію, Німеччину, Грецію, Італію, Литву, Нідерланди, Норвегію, Португалію, Румунію, Іспанію, Швецію, Туреччину, Сполучене Королівство і Сполучені Штати, що є потужною демонстрацією здатності союзників працювати разом у складі НАТО задля стримування і оборони.

Нагадаємо, у Латвії з 1 по 14 листопада відбудуться перші повномасштабні навчання багатонаціональної бригади НАТО Resolute Warrior 2024. Зазначається, що Resolute Warrior відбудуться в регіонах Відземе та Земгале, тобто на півночі та півдні Латвії.  У навчаннях під керівництвом багатонаціональної дивізії НАТО «Північ» візьмуть участь понад 3500 солдатів союзників, які продемонструють здатність бригади проводити операції, інтегруючи всі підлеглі та допоміжні підрозділи.

Читайте також:

Теги: НАТО військові навчання Нідерланди навчання США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ларису Баталко поранило уламком ворожого дрона
Уламок російського «Шахеда» вбив учительку з Борисполя
26 жовтня, 20:44
Міністр: Якщо в студентів під час навчання з'явиться ідея для стартапу, вони одразу на базі вишу зможуть почати її реалізовувати
Допомога у відкритті власної справи. Міносвіти визначило університети, де створять стартап-школи
25 жовтня, 17:45
Генсек НАТО Марк Рютте висловився про військових з КНДР у війні проти України
Участь КНДР у війні в Україні: генсек НАТО зробив нову заяву
23 жовтня, 07:27
Марк Рютте вважає, що Туреччина має суверенне право на співпрацю з країнами БРІКС
Генсек НАТО висловився про участь Туреччини в саміті БРІКС
23 жовтня, 02:33
Відносини Росії та НАТО зміняться
Стратегія відносин із Росією: генсек НАТО пообіцяв суттєві зміни
17 жовтня, 12:03
Марк Рютте заявив, що потрібно зміцнювати позицію України
Перемовини з РФ. Генсек НАТО повідомив, хто прийматиме рішення щодо умов миру
8 жовтня, 21:31
Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів
Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів
6 жовтня, 21:43
У Міносвіти вважають, що очне навчання забезпечить дітям якісну освіту, інтеграцію в нову громаду, розвиток м'яких навичок та індивідуальний підхід учителя
З вересня 2025 року учні-переселенці мають навчатися очно: Міносвіти повідомило деталі
1 жовтня, 12:05
Генсек НАТО висловився про ядерні погрози Росії
Генсек НАТО відреагував на ядерні погрози Путіна
30 вересня, 16:41

Політика

Очільник МЗС Угорщини поїде до Білорусі: названо мету
Очільник МЗС Угорщини поїде до Білорусі: названо мету
НАТО тестує інтеграцію об’єднаних передових морських ударних сил і засобів
НАТО тестує інтеграцію об’єднаних передових морських ударних сил і засобів
Перші повномасштабні навчання бригади НАТО стартують у Латвії: названа дата
Перші повномасштабні навчання бригади НАТО стартують у Латвії: названа дата
Зеленський зустрівся з премʼєр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії
Зеленський зустрівся з премʼєр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії
Путін оголосив про початок тренування стратегічних сил ядерного стримування
Путін оголосив про початок тренування стратегічних сил ядерного стримування
«Українці мають право на справжній і тривалий мир». Звернення Зеленського до Північної Ради
«Українці мають право на справжній і тривалий мир». Звернення Зеленського до Північної Ради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
9425
Брат спікера Стефанчука анонсував тріумфальне закінчення війни і проведення виборів
8750
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну
4699
На Харківщині новоприбулі окупанти вступають у бій самі з собою
3847
Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua