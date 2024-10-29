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Хай гинуть роботи, а не люди. Генштаб планує розгорнути роботизовані підрозділи у кожній бригаді

Олена Зварич
glavcom.ua
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Хай гинуть роботи, а не люди. Генштаб планує розгорнути роботизовані підрозділи у кожній бригаді
Керовані дистанційно роботизовані платформи, які можуть доставляти на передові позиції боєприпаси та їжу, а звідти забирати поранених, є одними з найбільш запитаних на фронті
фото: Міністерство цифрової трансформації

Роботизовані платформи зменшують втрати на фронті на 30%

Найближчим часом Генеральний штаб ЗСУ планує розгорнути спеціальні роботизовані підрозділи у бригадах, які воюють на лінії зіткнення. Про це повідомив начальник управління інноваційної діяльності ЗСУ Віталій Добрянський під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент «Главкома». Удосконалення та повсюдне застосування на фронті роботизованих платформ є одним з пріоритетних напрямків діяльності цього управліня, адже, за словами Добрянського, завдяки задіянню цих приладів можна скоротити втрати особового складу приблизно на 30%.

Роботизовані платформи можуть використовуватися для вирішення широкого кола завдань  – розвідувальних, ударних, спеціальних – у різних бойових умовах. Зокрема, дуже запитаними є дистанційно керовані роботи, які можуть під вогнем противника доставляти на позиції їжу, боєкомплект та забирати поранених. Дальність маршруту такої роботизованої платформи – до 5 км.

Для того, щоб отримувати фідбек з бойових частин та відтак вдосконалювати вітчизняні зразки озброєнь, роботизованої техніки, інженерних розробок, Генштаб планує стимулювати інноваційну діяльність безпосередньо в частинах, створивши там спеціальні групи.  «Зараз іде побудова такої структури», – повідомив полковник Добрянський.

Він наголосив, що загалом на лінії вогню триває затяте суперництво новітніх технологій. Так, на деякі нові засоби радіоелектронної боротьби з’являється протидія противника через один-два тижні.

Нагадаємо, у березні 2024 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна починає масово виробляти роботизовані наземні платформи. Кластер для розвитку військових технологій в Україні Brave1 випробував на полігоні понад 50 таких комплексів.

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Теги: ЗСУ Генштаб технології Михайло Федоров втрати

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