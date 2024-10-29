В одеському обласному МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах

Навесні цього року лікар Одеської обласної клінічної лікарні почав надавати «платні послуги» чоловікам, які намагались уникнути мобілізації

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження «історії хвороби»

Працівники ДБР викрили організовану групу лікарів, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Навесні 2024 року лікар Одеської обласної клінічної лікарні почав надавати «платні послуги» чоловікам, які намагались уникнути мобілізації. До своєї протиправної схеми він залучив 12 лікарів з різних закладів міста, посадових осіб «Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи» та їхніх родичів, які виконували функції посередників.

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження «історії хвороби», навіть, робили знімки «МРТ». Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали «підготовлені» члени комісії для оформлення групи інвалідності.

Вартість послуг складала від $6 тис. до $12 тис., залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності. Вже встановлені 42 військовозобов’язаних, які скористалась цією схемою.

Співробітники ДБР провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. Вилучено медичну документацію, понад $80 тис. готівкою та три автомобілі преміумкласу.

Окрім того, під час обшуку у Центрі медико-соціальної експертизи затримали двох військовослужбовців, які перебували у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини та п’ятьох «клієнтів» призовного віку, які були в розшуку за фактом ухилення від військової служби та намагались оформити фіктивну інвалідність.

Лікаря-організатора злочинної схеми затримали, йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.

Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні старту жорсткої реформи МСЕКів «Главком» дослідив статки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. 18 із 25 голів обласних МСЕК виявилися офіційними мільйонерами. Трійку найзаможніших відкриває керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа. Минулого року вона отримала 661,5 тис. грн зарплати, 166 тис. грн пенсії; інші її доходи – 1,15 млн грн. У банках посадовиця зберігала 678 тис. грн, $15,5 тис., 32,5 тис. євро; готівкою – 15,2 млн грн і $160 тис.

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

До слова, Верховна Рада України сьогодні, 29 жовтня, ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.