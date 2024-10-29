Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В одеському обласному МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В одеському обласному МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах
Навесні цього року лікар Одеської обласної клінічної лікарні почав надавати «платні послуги» чоловікам, які намагались уникнути мобілізації
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження «історії хвороби»

Працівники ДБР викрили організовану групу лікарів, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Навесні 2024 року лікар Одеської обласної клінічної лікарні почав надавати «платні послуги» чоловікам, які намагались уникнути мобілізації. До своєї протиправної схеми він залучив 12 лікарів з різних закладів міста, посадових осіб «Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи» та їхніх родичів, які виконували функції посередників.

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження «історії хвороби», навіть, робили знімки «МРТ». Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали «підготовлені» члени комісії для оформлення групи інвалідності.

Вартість послуг складала від $6 тис. до $12 тис., залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності. Вже встановлені 42 військовозобов’язаних, які скористалась цією схемою. 

Співробітники ДБР провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. Вилучено медичну документацію, понад $80 тис. готівкою та три автомобілі преміумкласу.

Окрім того, під час обшуку у Центрі медико-соціальної експертизи затримали двох військовослужбовців, які перебували у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини та п’ятьох «клієнтів» призовного віку, які були в розшуку за фактом ухилення від військової служби та намагались оформити фіктивну інвалідність.

Лікаря-організатора злочинної схеми затримали, йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.

Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні старту жорсткої реформи МСЕКів «Главком» дослідив статки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. 18 із 25 голів обласних МСЕК виявилися офіційними мільйонерами. Трійку найзаможніших відкриває керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа. Минулого року вона отримала 661,5 тис. грн зарплати, 166 тис. грн пенсії; інші її доходи – 1,15 млн грн. У банках посадовиця зберігала 678 тис. грн, $15,5 тис., 32,5 тис. євро; готівкою – 15,2 млн грн і $160 тис.

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

До слова, Верховна Рада України сьогодні, 29 жовтня, ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

Читайте також:

Теги: мобілізація ДБР Одещина ухилянти корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вірити в перемогу потрібно, але безглуздо називати конкретні терміни»
Чому не варто прогнозувати, коли буде день Перемоги
22 жовтня, 19:15
Після обшуків ДБР Олександр Крупа задекларував 9,89 млн грн доходів від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
Син підозрюваної голови МСЕК наспіх ховає бізнес: зафіксовано перші угоди Війна і гроші
19 жовтня, 15:30
Пропускні операції на пункті пропуску тимчасово призупинено до 11:00
Нічна атака РФ: один з пунктів пропуску на кордоні з Румунією зупинив роботу
2 жовтня, 08:59
Лікарка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії
Підробляла висновки МРТ для ухилянтів: у лікарки з Житомира вилучили понад 4,4 млн грн
7 жовтня, 11:16
Суддя Світлана Колегаєва мобілізувалася, щоб уникнути покарання за нетверезе водіння
Суддя, що скоїла п'яну ДТП, мобілізувалася до війська та знову втрапила в халепу
10 жовтня, 19:21
У вересні 2023 року Кириленко став головою Антимонопольного комітету України
Статки родичів голови Антимонопольного комітету. Голова НАЗК пояснив, що з ними може бути не так
11 жовтня, 10:15
Актор Володимир Кравчук розповів про мобілізованих артистів
Зірковий актор Театру на Лівому березі пояснив, як мобілізовані артисти встигають щовечора виходити на сцену
15 жовтня, 14:30
Заступниця міністра, говорячи про помилку в застосунку, пожартувала, що «ні, це не подарунок команди «Резерв+» усім користувачам до Геловіну»
Відстрочка до кінця мобілізації? Міноборони попередило користувачів «Резерв+» про «сюрприз»
17 жовтня, 19:28
Триває взаємодія з правоохоронними органами в рамках розслідувань за кримінальними провадженнями щодо обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності
МОЗ скасував інвалідність 74 осіб, встановлену Хмельницьким МСЕК
21 жовтня, 12:07

Новини

В одеському обласному МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах
В одеському обласному МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах
Ціни на нерухомість в Одесі: як війна вплинула на ринок житла
Ціни на нерухомість в Одесі: як війна вплинула на ринок житла
Пропонував уникнути мобілізації за $12 тис.: правоохоронці викрили одесита
Пропонував уникнути мобілізації за $12 тис.: правоохоронці викрили одесита
Аграрії Одещини засіяли майже половину площ під озимі зернові для урожаю 2025 року
Аграрії Одещини засіяли майже половину площ під озимі зернові для урожаю 2025 року
Зимовий сад, солярій та десяток унітазів – журналісти показали розкішну квартиру російського генерала в Одесі
Зимовий сад, солярій та десяток унітазів – журналісти показали розкішну квартиру російського генерала в Одесі
Нацгвардія прокоментувала нагородження медаллю мера Одеси Труханова
Нацгвардія прокоментувала нагородження медаллю мера Одеси Труханова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
45K
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
8445
Брат спікера Стефанчука анонсував тріумфальне закінчення війни і проведення виборів
6798
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну
3104
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua