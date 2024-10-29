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Костін підбив підсумки своєї роботи на посаді генерального прокурора

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Костін підбив підсумки своєї роботи на посаді генерального прокурора
29 жовтня Рада звільнила Андрія Костіна з посади генерального прокурора
фото: Офіс генерального прокурора

«Це був час важливих кроків на шляху до відновлення справедливості для українців», – Костін про період на посаді генпрокурора

Сьогодні, 29 жовтня, Верховна Рада звільнила Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Він підбив підсумки своєї роботи, назвавши цей період «найбільш відповідальним етапом життя». Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Главком» публікує повний текст його заяви:

Сьогодні Парламент підтримав мою заяву про звільнення з посади Генерального прокурора. Позаду, без перебільшення, найбільш відповідальний етап мого життя, наповнений професійними викликами у найскладніші для держави часи. Це був час важливих кроків на шляху до відновлення справедливості для українців та комплексної трансформації системи кримінальної юстиції в умовах повномасштабної війни.

Впевнено можу сказати, що наразі Україна є першою у світі країною, яка в умовах активних бойових дій не лише системно документує, а й розслідує воєнні злочини. Встановлений 721 підозрюваний, 514 обвинувальних актів скеровано до суду, 133 воєнних злочинці отримали реальні судові вироки. Окрему увагу ми з командою приділяли забезпеченню відповідальності агресора за злочини, які спричинили масштабну довгострокову шкоду для майбутніх поколінь. Це воєнні злочини проти довкілля та екоцид, а також злочини ворога проти нашої культурної спадщини.

Завдяки нашій системній взаємодії з Міжнародним кримінальним судом світ побачив історичні перші ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової та згодом ще чотири ордери на арешт вищого військового керівництва російського режиму. Ми також налагодили співпрацю з понад 20 країнами, які розпочали власні розслідування воєнних злочинів Росії за принципом універсальної юрисдикції. У провадженнях США та Литви вже висунені обвинувачення російським військовим.

Разом з цим, ми системно реагували на внутрішні виклики й загрози. Вже понад два роки правоохоронні органи працюють з надзвичайним рівнем координації, демонструючи свою ефективність у боротьбі з корупцією та оргзлочинністю. 

Зроблено важливі кроки на шляху до повноцінної євроінтеграції – розроблено Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку та План дій на його виконання. Налагоджено співпрацю з партнерами у сферах міжнародної правової допомоги та екстрадиції. Запроваджено людиноцентричний підхід до роботи з потерпілими і свідками – фундаментальний принцип систем кримінальної юстиції країн вільного світу. 

Ці принципи ми розпочали впроваджувати при розслідуванні злочинів сексуального насильства, пов’язаного з війною. Для інституціалізації цих практик, ми створили Координаційний центр підтримки потерпілих і свідків. Центр вже надає допомогу понад тисячі людей, які пережили воєнні злочини. Вчора я підписав наказ щодо розширення застосування цих підходів в системі органів прокуратури.

Все це лише невелика частина того, що зроблено. І всі ці зміни не були б можливими без допомоги громадянського суспільства та міжнародних організацій. Щиро вдячний всім, хто входить до Міжнародної ради експертів, яка діє при Офісі Генпрокурора, або в інший спосіб підтримує наші ініціативи.

На жаль, не всі системні проблеми вдалося вирішити за час моєї роботи на посаді. Тому, за європейською практикою, як особа, яка несе політичну відповідальність за дії підлеглих, я прийняв рішення подати заяву про звільнення, яку попросив ВР підтримати.

Дякую парламенту та президенту Володимиру Зеленському за довіру. Дякую нашим військовим, які захищають нашу свободу. Всім прокурорам, слідчим, детективам, оперативним підрозділам, нашим розвідкам, усім, хто забезпечує правопорядок, розслідує злочини та відновлює справедливість. 

На нашому шляху до великої перемоги можуть траплятися і труднощі, і помилки. Та я хотів би, щоб ми завжди памʼятали і про наші досягнення. Адже велика перемога складається зі щоденних перемог, кожного і кожної, хто захищає нас на фронті та працює заради майбутнього нашої держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 жовтня вніс до Верховної Ради подання про звільнення генерального прокурора Андрія Костіна.  «Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення А. Костіна з посади генерального прокурора. Представляти це подання на засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Верховній Раді Г. Михайлюк», – йдеться в поданні.

22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити про звільнення»

Згодом, 29 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення генерального прокурора Андрія Костіна. «За» проголосували 255 депутатів.

Теги: Офіс Генерального прокурора прокурор Україна звільнення Андрій Костін

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