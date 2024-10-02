Чому Ізраїль розпочав вторгнення до Лівану, а Іран обстріляв Ізраїль?

Ракета летить у небі, яку видно з Ашкелона в Ізраїлі 1 жовтня 2024 року. Ізраїльські військові перехоплювали обстріли з Ірану

Ізраїль вторгся на південь Лівану в рамках, як він заявив, «обмеженої, локальної та цілеспрямованої» наземної операції проти «Хезболли»

Ізраїльські війська 1 жовтня перетнули кордон вперше після 34-денної війни Ізраїлю та «Хезболли» в 2006 році. Україна евакуювала з Лівану у вівторок 134 своїх громадян.

Які цілі Ізраїлю, чи може «Хезболла» дати відсіч і чому Іран 1 жовтня обстріляв Ізраїль? «Радіо Свобода» спробувала дати відповідь.

«Хезболла» є одночасно збройним угрупованням і політичною партією, яка контролює більшу частину південного Лівану. Сполучені Штати вважають її терористичною організацією, хоча Європейський Союз вніс до чорного списку лише її збройне крило.

Яка мета Ізраїлю?

Ізраїльські військові заявили, що їхньою метою є знищення об’єктів «Хезболли» вздовж кордону. За їхніми даними, в операції бере участь одна армійська дивізія, чисельність якої зазвичай перевищує 10 тисяч солдатів.

Минулого місяця Ізраїль заявив як про голову мету війни повернення приблизно 60 000 жителів північного Ізраїлю, переміщених через напади «Хезболли». Ізраїль і «Хезболла» обмінювалися постійними транскордонними ударами після вторгнення Ізраїлю в смугу Гази в жовтні 2023 року.

Майкл Горовіц, керівник відділу розвідки бахрейнської консалтингової компанії Le Beck International, каже, що Ізраїль намагається знищити інфраструктуру «Хезболли» вздовж кордону, включаючи тунелі та спостережні пункти.

«У цьому сенсі він є «обмеженим», оскільки мета не полягає в тому, щоб перемогти «Хезболлу», для чого знадобиться значно ширше вторгнення на більшу частину Лівану», – сказав він.

Але незрозуміло, чи буде вторгнення Ізраїлю обмеженим за масштабом.

Представники США зазначили, що Ізраїль спочатку назвав своє вторгнення в південний Ліван у 1982 році «обмеженою» атакою, яка перетворилася на 18-річну окупацію.

Ізраїль також наказав громадам на півдні Лівану евакуюватися на північ від річки Авалі, приблизно за 60 кілометрів від кордону, що викликає занепокоєння щодо більшого наступу.

Горовіц сказав, що Ізраїль ризикує бути «затягнутим ще глибше», якщо спробує створити буферну зону на півдні Лівану. Але він вважає, що ізраїльські лідери, ймовірно, хочуть уникнути втягнення в тривалу війну.

«Водночас якщо ізраїльські війська відступлять, «Хезболла», швидше за все, повернеться і розпочне нові атаки на Ізраїль, що було би принизливо для ізраїльського уряду», – сказав він.

Чи зможе «Хезболла» дати відсіч?

«Хезболла» зазнала великих невдач в останні місяці. Ізраїль ліквідував більшу частину її керівництва, нейтралізував значну частину військового арсеналу та перервав комунікації.

Незважаючи на те, що «Хезболла» була ослаблена, експерти вважають, що це угруповання не слід списувати з рахунків, враховуючи його розмір та військовий арсенал.

Ізраїль вважає, що «Хезболла» перебуває «в стані хаосу, і є прогалини в системі командування та контролю», – говорить Гаміреза Азізі, співробітник Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки. «Ми можемо очікувати досягнень і успіхів Ізраїлю на початковому етапі».

Але «Хезболла», за його словами, має «значну перевагу» в наземних боях через досвід угруповання в партизанській війні та добре знайомство з місцевістю.

З моменту створення на початку 1980-х років «Хезболла» перетворилася на домінуючу військову силу в Лівані, фактично відтіснивши звичайну армію країни.

Азізі сказав, що ліванська армія «порівняно слабка» порівняно з «Хезболлою», яка, за оцінками, налічує близько 40 000 бійців.

Армія має лише обмежену присутність на півдні Лівану, де розміщені миротворчі сили ООН. Оскільки «Хезболла» контролює більшу частину регіону, ліванська армія навряд чи відіграватиме важливу роль у наземних боях із ізраїльськими силами.

Як втрутився Іран?

Іран, ключовий союзник «Хезболли», перебував під тиском, щоб відповісти після вбивства Ізраїлем Хасана Насралли, давнього лідера організації, під час авіаударів у Бейруті 27 вересня. Наземне вторгнення Ізраїлю в південний Ліван лише посилило тиск на Тегеран.

Армія оборони Ізраїлю повідомила у вівторок ввечері про ракетну атаку Ірану в напрямку ізраїльської території. По всьому Ізраїлю звучали сирени повітряної тривоги.

За даними ізраїльських військових, всього по Ізраїлю випустили близько 200 ракет. Більшу їхню частину перехопили ізраїльські сили у співпраці з командуванням США. Американські есмінці, дислоковані в регіоні Близького Сходу, підтримали оборону Ізраїлю, оголосив уряд США.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові допомогти Ізраїлю захистити себе. Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван назвав обстріли значною ескалацією з боку Ірану.

Іран заявив, що його ракетний удар по Ізраїлю завершився і не буде відновлений, якщо Тегеран не буде змушений діяти знову на тлі зростаючого побоювання щодо ширшого регіонального конфлікту.

Рада безпеки ООН призначила екстрене засідання щодо Близького Сходу на 2 жовтня.

Евакуація

Тим часом міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони 1 жовтня здійснили операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані. У результаті операції було евакуйовано 179 осіб, зокрема 134 громадян України, повідомляє пресслужба МЗС.

Серед евакуйованих українців: 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей – громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії і Лівану.

Тим, хто бажає скористатися допомогою держави, МЗС рекомендує звертатися до посольства України у Лівані за телефоном (+961) 5921668 або електронною поштою: [email protected].

Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером +38-044-238-16-57.

«Радіо Свобода»