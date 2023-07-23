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Війська РФ вивели на чергування в Чорне море підводний ракетоносій

Діана Гасюк
glavcom.ua
Війська РФ вивели на чергування в Чорне море підводний ракетоносій
В Чорному морі ворог наростив корабельне угруповання до 20 одиниць
фото з відкритих джерел

У Чорному морі окупанти наростили корабельне угруповання до 20 одиниць

Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій. Загальний залп може становити близько чотирьох крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє оперативне командування «Південь» в Telegram.

Зазначається, що в Чорному морі окупанти наростили корабельне угруповання до 20 одиниць.

«На бойове чергування вивів підводний ракетоносій, спорядження якого до чотирьох ракет типу «Калібр». Ближче до ночі, цілком очікуване нарощування напруження», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація може готувати операцію під фальшивим прапором, атакуючи судна у Чорному морі. Звинуватити у цьому Москва може Україну.

До слова, заступник голови МЗС Росії Сергій Вершинін заявив, що РФ нібито має намір оглядати судна в Чорному морі перед тим, як вживати щодо них якихось заходів.

Також президент України Володимир Зеленський звернувся з ініціативою до генерального секретаря НАТО, Єнса Столтенберга, про термінове скликання засідання Ради Україна-НАТО у зв'язку з агресивними діями РФ в Чорному морі. 

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