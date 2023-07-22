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Ситуація в Чорному морі: Зеленський попросив Столтенберга скликати Раду Україна-НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ситуація в Чорному морі: Зеленський попросив Столтенберга скликати Раду Україна-НАТО
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський обговорив з Столтенбергом кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи «зернового коридору»

Президент України Володимир Зеленський звернувся з ініціативою до генерального секретаря НАТО, Єнса Столтенберга, про термінове скликання засідання Ради Україна-НАТО у зв'язку з агресивними діями РФ в Чорному морі. Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Говорив із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна. Це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритет незмінний: це якнайшвидший вступ у НАТО, коли дадуть змогу безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир усій Європі. Говорили і про безпекову ситуацію нині, зокрема про російські агресивні кроки в Чорному морі. Будь-яка дестабілізація в цьому регіоні та зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми з відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза – найменший із можливих наслідків», – сказав очільник України.

Також Зеленський обговорив з Столтенбергом спільні кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи «зернового коридору».

«Обговорили з паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи «зернового коридору». У нашій співпраці ми перейшли на новий, вищий рівень – рівень Ради Україна – НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку Раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати», – повідомив Зеленський.

Глава держави повідомив, що сьогодні завершилася процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам.

«Тепер у ньому державний менеджмент. Гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме у звичайному режимі», – зазначив Володимир Зеленський.

Він подякував команді Нацбанку, Уряду та Фонду гарантування вкладів за швидкі ефективні кроки в рамках законної процедури.

«Я дякую команді Національного банку України, дякую Кабінету Міністрів і Фонду гарантування вкладів за швидкі та ефективні кроки в межах законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в межах наявної в Росії системи, контролюється нашою державою», – сказав президент.

Зокрема президент подякував всім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку держави, військових та всіх громадян.

«Хочу подякувати всім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую! Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую! Швеція – схвалено програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 2027 року. Дуже дякую! Японія – підписано угоду між Світовим банком та Україною про позику в розмірі 1,5 млрд доларів під гарантії Японії. Дякую! Австралія, Канада, Британія, США – санкції проти осіб, повʼязаних з агресією. Дякую! Сполучені Штати – пакет військової допомоги. Артилерія, снаряди, ППО – усе те, що нині так нам потрібно. Дякую! Німеччина – нове оборонне постачання для наших воїнів: танки, снаряди для артилерії, обладнання. Вдячний!», - наголосив Зеленський.

Зеленський відзначив та подякував за роботу військовим Нацгвардії та Головного управління розвідки за кожну відбиту атаку й просування вперед.

«Я дякую вам! Дякую, що наші Сили кожного дня нарощують тиск на окупантів. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців – воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищать російське зло на Півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку й за ваше просування вперед! Слава вам!», – зазначив президент.

«Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, – підрозділ Тимура. Дуже круті, хлопці! Молодці! Дякую!», – додав президент.

Раніше президент Володимир Зеленський під час свого звернення до українців розповів, як покарали колишнього військового комісара Одеської області Євгена Борисова, який потрапив у корупційний скандал.

 

Теги: санкції розмінування Володимир Зеленський НАТО

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